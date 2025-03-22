Rövanş maçına tanıdık hakem!

A Milli Takımımızın yarın Macaristan ile Budapeşte'de oynayacağı maçı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. 43 yaşındaki Berlin doğumlu Zwayer, EURO 2024'te grup aşamasında Türkiye'nin Portekiz'e 3-0 mağlup olduğu mücadelede düdük çalmıştı. Kariyeri boyunca 36 Şampiyonlar Ligi maçı yönetirken 6 Kasım 2019'da Real Madrid'in G.Saray'ı 6-0 yendiği karşılaşmada da düdük çaldı. Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde 6 Ağustos 2014'te Beşiktaş-Feyenoord (3-1) ile 5 Ağustos 2015'te Shakhtar-F.Bahçe (3-0) karşılaşmalarını da Zwayer yönetti.