Takım oyunu!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, göreve başladığı günden bu yana özellikle santrfor kullanmadığına yönelik eleştiriler aldı. Bu görüşe "Bizde herkes gol atıyor" yanıtını veren İtalyan çalıştırıcının bu sözü istatistiklerle de gözler önüne seriliyor. Montella döneminde 20 maçta 31 gol bulan millilerimizde bu skorları 24 farklı oyuncu kaydetti. Ay-Yıldızlılar'da, Montella'nın göreve başladığı günden bugüne dek 17 futbolcu gol atma başarısı gösterdi. Zirvede, ağları 7 kez sarsan Kerem Aktürkoğlu bulunuyor. Asistlerin başını ise arkadaşlarına 4 gol attıran Kenan Yıldız çekti.





MACARLARIN UMUDU KIRILDI!

TÜRKİYE'NIN 3-1'lik zaferi, Macar basınında geniş yer buldu. Artık A Ligi şanslarının bir hayli azaldığının altını çizen Macar basınından öne çıkanlar şöyle:

VALOGATOTT: "İkili mücadelelerin çoğunu (62%) biz kazandık ancak sahada Türk iradesi galip geldi."

SPORTAL: "Hedef, net ve etkili bir hücum oyunuyla ortaya çıkıp maçı çevirmek olacak"

NEMZETISPORT: "Türkiye, en güçlü kadrosuyla sahaya çıkamadı. Buna rağmen, Türkler kadro yapısı itibarıyla daha güçlü göründü."

SPORTS365: "Kimin yükseleceği pazar günü Budapeşte'de oynanacak rövanş maçında belli olacak"

MAGYARNEMZET: "Dominik Szoboszlai'nin İstanbul'da yedek olarak oyuna giren oyunculardan memnun olmadığını düşünüyoruz."



HİDDİNK'E YETİŞİYOR

Montella, A Milli Takım'ın başında 5 iç saha maçında da yenilmedi, 4 kez kazanıp 1 beraberlik aldı. İtalyan hoca, Guus Hiddink'in 6 maçlık serisi sonrasında 5 maçlık baraja ulaşan ikinci isim oldu.