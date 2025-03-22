Trabzonspor’un eski oyuncusu Joao Pereira Alanyaspor’un hocası oldu!

ÇAVUŞOĞLU: İNŞALLAH ALANYASPOR'A ENERJİ KATACAKTIR

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Alanyasporumuzda görev yapan ve karşılıklı olarak sözleşmesini sonlandırdığımız Sami Uğurlu hocamıza ve ekibine Alanyaspor'a vermiş oldukları hizmetlerden dolayı kulübüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Bugün itibarıyla yeni hocamızla anlaşmış bulunuyoruz. Hocamız zaten Trabzonspor gibi güzide bir kulübümüzde yıllarca futbol oynamış ve teknik direktörlük yapmış bir isim olarak tanıyorsunuz. Hepinizin bildiği bir hocamız. Kendisine hoş geldin diyorum. İnşallah hem hocamız için hem kulübümüz için hayırlı olur. Ben inanıyorum ki hocamız kulübümüze, takımımıza enerji katacaktır. Aramıza hoş geldin" ifadelerini kullandı.

PEREİRA: BURAYA BÜYÜK PROJELERLE GELDİM

Yeni teknik direktör Joao Pereira ise, "Türkiye'ye döndüğüm için çok mutluyum. Burası bulunduğum dönemlerde bana ve aileme çok iyi davranan, çok iyi karşılayan bir ülke oldu. Buraya büyük hırslarla geldim. Büyük projelerle geldim. Ekibimle beraber hedeflerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Karakteri olan, hırslı ve yüksek enerjili bir takım yaratmak istiyoruz. Ama bunu saha içerisinde göstermek için çok çalışacağız. Futbolcuyken elde ettiğim başarıları teknik direktör olarak da elde etmek için çok çalışacağım ve savaşacağım. Alanyaspor'daki herkese, başkanımıza ve tüm yetkililere bana güvendikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

'OYUNCULARIN ÇOĞUNU TANIYORUM'

Pereira, Alanyaspor'daki oyuncuların çoğunu tanıdığını belirterek, "Türkiye'den ayrıldığımdan beri Türkiye ligini izlemeye devam ediyordum. Portekiz'de oynamış birçok oyuncu burada. Lima, Janvier, Makouta gibi oyuncular var. Efecan Karaca'ya karşı da futbolcuyken oynamıştım. Hırslı bir takım yaratmak istiyoruz ama zamanımız çok az. Yine de ekibimle çok çalışıp takıma özgüven kazandıracağımıza inanıyorum. İyi sonuçlar aldıkça takım daha fazla özgüven kazanacak ve bu şekilde daha iyi ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu.

JOAO PEREIRA'NIN HOCALIK KARİYERİ

Joao Pereira, 2021 yılında bir dönem Sporting Lizbon'un U23 takımında yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra 2022 yılında bu takımın teknik direktörü oldu ve 53 maçta görev yaptı.

Kasım 2024'te ise Ruben Amorim'den teknik direktörlük görevini devralan Pereira, Sporting Lizbon ile 8 maçlık bir macerası oldu. Ocak ayında Sporting B takımına çalıştıran Portekizli hoca burada da 9 maçlık görev aldı.