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Giriş Tarihi: 22.3.2025 21:23

U19 Milli Takımı, İngiltere ile berabere kaldı!

Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA 19 Yaş Altı Elit Tur 7. grup ikinci maçında İngiltere ile 0-0 berabere kaldı.

AA
U19 Milli Takımı, İngiltere ile berabere kaldı!

UEFA 19 Yaş Altı Elit Tur 7. grup ikinci maçında Milliler, Galler'deki organizasyonda Deeside College Stadyumu'nda İngiltere ile karşı karşıya geldi. Müsabakada gol sesi çıkmadı.

Ay-yıldızlılar gruptaki son maçında 25 Mart Salı günü Galler ile Rhyl kentindeki Belle Vue Stadı'nda karşılaşacak.

Grupta 2 puanla ikinci sırada bulunan Türkiye, grubunu birinci bitirmesi halinde 13-26 Temmuz tarihlerinde Romanya'nın ev sahipliğinde oynanacak 2025 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak.

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U19 Milli Takımı, İngiltere ile berabere kaldı!
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