10 numara 5 yıldız

Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda attığı son dakika golleriyle kilit isimler arasında yer alan Barış Alper Yılmaz, çıkışını bu yıl da sürdürüyor. Sene başındaBu sezon ligde ağları 10 kez havalandırarak kariyer rekorunu kıran2023-24'ün devre arasında Sacha Boey'yi 30 milyon Euro'ya elden çıkaran Galatasaray yönetimi,Yaz transfer döneminde bu rakamdan aşağıya gelecek teklifler değerlendirilmeye alınmayacak. Bu sezon başında Nottingham Forest'ın resmen istediği Barış ile ara transfer döneminde de