Bitirim ikili Banza&Cham

Bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor, buna karşılık hücum hattında ligin en iyi performans gösteren takımlarından birisi oldu.Trabzonspor'da skor katkısı en yüksek isimleri Simon Banza (17 gol, 3 asist) ve Muhammed Cham (4 gol, 7 asist). Bu futbolcular, toplamda 31 gole direkt etkide bulunarak Galatasaray'da Osimhen- Barış Alper, Fenerbahçe'de En Nesyri- Dzeko ve Başakşehir'de Piatek-Figueiredo ikililerinin ardından bu sezonTrabzonspor'a, Arseniy Batagov'dan kötü haber geldi. Kulüp, 23 yaşındaki stoperin Ukrayna U21 Milli Takımı kampında sakatlandığını açıkladı. Bordomavililerin Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, ''Ukrayna U21 Milli Takımı kampında sakatlanan Futbol A Takım oyuncumuzdedi. Genç futbolcu, bu sezon 16 maçta 2 gol, 1 asist kaydetti.