Bitirim ikili Banza&Cham

Bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor, buna karşılık hücum hattında ligin en iyi performans gösteren takımlarından birisi oldu. Toplam 43 kez ağları sarsan bordo-mavililer, ligin en çok gol atan takımları arasında 6'ncı sırada yer aldı.
Trabzonspor'da skor katkısı en yüksek isimleri Simon Banza (17 gol, 3 asist) ve Muhammed Cham (4 gol, 7 asist). Bu futbolcular, toplamda 31 gole direkt etkide bulunarak Galatasaray'da Osimhen- Barış Alper, Fenerbahçe'de En Nesyri- Dzeko ve Başakşehir'de Piatek-Figueiredo ikililerinin ardından bu sezon Süper Ligi'in en golcü dördüncü ikilisi oldu.
BATAGOV'DAN KÖTÜ HABER
Trabzonspor'a, Arseniy Batagov'dan kötü haber geldi. Kulüp, 23 yaşındaki stoperin Ukrayna U21 Milli Takımı kampında sakatlandığını açıkladı. Bordomavililerin Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, ''Ukrayna U21 Milli Takımı kampında sakatlanan Futbol A Takım oyuncumuz Arseniy Batagov'un muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst iç adalesinde yaralanma tespit edilmiştir"
dedi. Genç futbolcu, bu sezon 16 maçta 2 gol, 1 asist kaydetti.