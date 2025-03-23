Bizim çocuklar en yetenekli 24. takım

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası öncesi ESPN, elemelerdeki takımların kadrolarını yeteneklerine göre sıraladı. Hazırlanan listenin derinliği, ilk 11'de başlayan oyuncu sayısı ve dünya çapındaki yetenek başlıkları altında derlendiği belirtildi.İlk 5 sıra; Fransa, İspanya, İngiltere, Almanya ve Brezilya şeklinde meydana geldi. Son Dünya şampiyonu Arjantin'in ise 9. basamakta olması dikkat çekti. A Milli Takımımız elemelerdeki ilk maçına eylül ayında çıkacak.