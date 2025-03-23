Budapeşte’de A Ligi için sahneye çıkıyoruz

Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında bugün Macaristan'a konuk olacak. TSİ 20.00'de başlayacak mücadele Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. İstanbul'da yapılan ilk maçı 3-1 kazanan Ay-Yıldızlı ekip, zorlu deplasmana büyük bir avantajla gidiyor.A Milliler 3 ve daha farklı skorla yenilirse yoluna B Ligi'nde devam edecek.Türkiye ile Macaristan, bugüne kadar 10'u resmi ve 6'sı özel maç olmak üzere 16 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda milliler, 5 kez sahadan galip ayrılırken, Macaristan 9 defa kazandı. 2 maç ise berabere sona erdi. Ay-Yıldızlılar 18 gol atarken, kalesinde 30 gol gördü.RAMS Park'ta geçen perşembe günü oynanan Macaristan maçında bir gol, bir asistle sahaya damgasını vuran Kerem Aktürkoğlu, Vincenzo Montella yönetiminde coştu.Bugünkü rövanşta yine ilk 11'de sahaya çıkacak olan 26 yaşındaki yıldız, hücumda millilerin yine en çok güvendiği isim olacak.Türkiye'de ilk maçta 11'de başlayan Kaan Ayhan 27. dakikada saha kenarına gelmişti. Sakatlığı geçmeyen futbolcu, millilerin kadrosundan çıkarıldı. Kaan'ın yerine bugünkü mücadelede Mert Müldür'ün sağ bekte görev alacağı aktarıldı. Ayrıca kart cezalısı olan Orkun Kökçü de forma giyemeyecek. Ali Sami Yen'deki maçta açılış golünü atan Orkun'un yerine, Hakan Çalhanoğlu'na savunma desteği sağlaması için İsmail Yüksek görev alacak.Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler, 3-1 kazanılan ilk maçta kart cezası nedeniyle forma giyememişti.Ay-Yıldızlılarda, ağrıları devam eden Barış Alper Yılmaz'ın kulübede başlaması düşünülüyor. Arda Güler'i hücumda koz olarak sahaya sürecek olan teknik heyet, genç oyuncuyu Kerem Aktürkoğlu ile birlikte yan yana oynatmayı amaçlıyor.A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Macaristan yolculuğu öncesi uçaktan İrfan Can, Uğurcan, Merih ve Berke ile bir fotoğraf paylaşarak, "Hazırız" mesajı verdi. Yıldız oyuncu, Kurtlar Vadisi müziğini kullandı.U19 Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elemeleri Elit Tur ikinci maçında İngiltere U19 ile golsüz berabere kaldı. Galler'deki Deeside College Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İsveç Futbol Federasyonundan Granit Maqedonci yönetti.Sabri Sarıoğlu yönetimindeki son 6 maçta galibiyet alamayan Türkiye, grupta 3'üncü maçında 25 Mart Salı saat 22.00'de Galler ile karşı karşıya gelecek.