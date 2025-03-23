Chamberlain için kritik günler

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile tekrar oynama fırsatı yakalayan Alex Oxlade-Chamberlain, bu dönemde 9 resmi maçta ilk 11'de sahaya çıktı ancak beklentilerin çok uzağında kaldı.Galatasaray derbisine kadar yapılacak antrenmanlar ve İstanbulspor'la oynanacak hazırlık maçı, Norveçli hocanın orta saha tercihini belirleyecek. Beşiktaş ile 2026'ya kadar sözleşmesi olanBeşiktaş'ın Norveçli sağ beki Jonas Svensson, takımla birlikte antrenmanlara tam randımanlı bir şekilde başladı. Yaşadığı sakatlık sebebiyle Gaziantep FK ve Konyaspor maçlarında görev yapamayan oyuncunun yokluğunda Beşiktaş sağ bekte sorun yaşadı. Tayyip Talha Sanuç stoper olmasına rağmen Svensson'un yerine görev alırken istenilen performansı veremedi. Galatasaray derbisi hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta Svensson'un da takıma dönmesi teknik ekibi sevindirdi. 32 yaşındaki oyuncu, maçta 11'deki yerini alacak.