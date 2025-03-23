Hakan Çalhanoğlu: "Hedefimiz artık Dünya Kupası"

Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'ın Macaristan'ı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalar yaptı.

Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugünkü maçın zor olacağını biliyorduk. Macaristan deplasmanında hep zorluklar yaşadık. Burada ikinci galibiyetimizi aldık Macaristan'a karşı. Güzel ve önemli bir galibiyet oldu bizim için. A Ligi'ni hak ettik. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Her 2-3 günde bir oynamak kolay değil. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Önemli bir adım attık. Sonuçta bugün buraya kazanmaya gelmiştik. Ülkemizi mutlu etmeye çalıştık. Bunun gururunu yaşıyoruz. Böyle devam etmek istiyoruz. İyi bir yoldayız. Artık hedefimiz Dünya Kupası. Oraya hazırlanacağız.

GENÇ OYUNCULAR İÇİN AÇIKLAMA

Altın jenerasyon diye düşünüyorum. Hepsi çok yetenekli, iyi oyuncular. Öğrenecek çok şey var tabii ki, ben de bu yoldan geldim. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok çalışacağız. Kendimize çok güveniyoruz. Uluslar Ligi'nde böyle devam etmek istiyoruz. Ben de onlara her konuda yardımcı olacağım, onlar benim kanatlarım altında. Merih sakat, takımda kaldı, takımı desteklemeye geldi. Orkun cezalı olmasına rağmen buraya geldi. Bize bu lazım. Karakterli oyuncular lazım, o da bizde var. Bizler her konuda onlar için buradayız ne olursa olsun.