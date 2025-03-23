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Giriş Tarihi: 23.3.2025 19:36 Son Güncelleme: 23.3.2025 19:37

Juventus'ta Igor Tudor dönemi başladı!

Serie A'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Thiago Motta ile yollarını ayıran Juventus'ta yeni hoca Igor Tudor oldu.

Juventus’ta Igor Tudor dönemi başladı!

Bir süredir istikrarsız sonuçlar alan Serie A devi Juventus'ta Thiago Motta sonrası teknik direktörlük görevine Igor Tudo getirildi.

JUVENTUS'TA YARDIMCI ANTRENÖRLÜK YAPMIŞTI

Futbolculuk kariyerinde Juventus formasını terleten Tudor, İtalyan ekibinde Andrea Pirlo döneminde yardımcı yardımcı antrenörlük yapmıştı. Bu sezon beklentilerin altında kalan Juventus, İtalya Serie A'da 5. sırada bulunuyor. Tudor, Juventus'un başında sezon sonuna kadar kalacak ve Şampiyonlar Ligi bileti alırsa sözleşmesi uzatılacak.

Deneyimli teknik adam daha önce 2024 yılında Mart ve Haziran ayları arasında Lazio'yu çalıştırmıştı.

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Juventus'ta Igor Tudor dönemi başladı!
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