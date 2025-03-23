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Giriş Tarihi: 23.3.2025

Kaleye yıldız forvete usta

Livakovic ve Dzeko’nun ayrılma ihtimallerine karşın F.Bahçe, iki önemli takviye yapma kararı aldı

Samet YÜKSEL
Kaleye yıldız forvete usta
Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Mart ayı itibarıyla yapılan toplantılarda, ilk olarak iki kritik mevkiye takviye yapılması kararlaştırıldı. Livakovic'in satılma, Dzeko'nun ayrılık ihtimallerini göz önüne alan sarı-lacivertliler, yeni sezonda kaleyi devralacak üst düzey bir kaleci ve hücum hattına büyük katkı sağlayacak usta bir golcü transferini kesinleştirdi. Sezon başı kampına bu takviyelerin yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanacak. Fenerbahçe'nin kaleci listesinde Ederson ve Svilar, santrfor planında ise Patrik Schick ve Vlahovic gibi isimler bulunuyor. Yönetimin söz konusu futbolcular için ilk nabız yoklamalarını yaptığı ve durum değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.
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Kaleye yıldız forvete usta
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