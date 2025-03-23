Kaleye yıldız forvete usta

Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Mart ayı itibarıyla yapılan toplantılarda, ilk olarak iki kritik mevkiye takviye yapılması kararlaştırıldı. Livakovic'in satılma, Dzeko'nun ayrılık ihtimallerini göz önüne alan sarı-lacivertliler, yeni sezonda kaleyi devralacakve hücum hattına büyük katkı sağlayacaktransferini kesinleştirdi.Fenerbahçe'nin kaleci listesinde Ederson ve Svilar, santrfor planında ise Patrik Schick ve Vlahovic gibi isimler bulunuyor. Yönetimin söz konusu futbolcular için ilk nabız yoklamalarını yaptığı ve durum değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.