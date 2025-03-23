Karşımızda duramazlar!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan maçı öncesi basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, "Ufak bir avantajımız var, tehlikeli bir rakiple karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Tuzağa düşmek istemiyoruz.Büyük futbolcular iyi günlerinde olduklarında onlara karşı oynamak zordur. En iyi şekilde sahada olacağız" diye konuştu.Görevini hep hakkaniyetli şekilde yapmaya çalıştığını vurgulayan Montella, "Geçtiğimiz mart ayındaki hazırlık maçlarını saymazsak iyi performanslar sergiledik.ifadesini kullandı. İsmail Yüksek ise şunları kaydetti: "İlk maçta bize yakışan bir mücadele verdik.Görev verilirse hazır olduğumu söyleyebilirim."Macaristan karşısında 3-1'in avantajı ile turu rahat geçer miyiz? Rövanş mücadelesinde nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Türkiye'nin eksikleri neler?anda hayal ettiğimiz bir skorla Macaristan'a gidiyoruz. Rakibimiz bunu kendi adına düzeltebilmek için mecburen daha riskli bir oyun tercih edecektir.Elbette teknik direktör Vincenzo Montella da bunun farkında ve rakibini avlamak için uygun bir oyun seçecektir. Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız gibi kontrayı iyi oynayabileceğimiz forvet oyuncularımız var.O yüzden bütün avantajlar bizim lehimize. Bunun farkında olan, oyunu bu şekilde saha içinde yönetebilecek oyun liderlerine de sahibiz.Eğer savunmada gerekli tedbirleri alırsak istediğimiz sonuca ulaşırız.İlk maçta elde edilen 3-1'lik sonuç, bir avantaj olarak gözükse de Macaristan'daki karşılaşmada mutlak ilk mücadelenin sonucunu bir kenara bırakmak ve konsantrasyonumuzu üst düzeyde tutmak gerekmekte.Bir de ilk maçta görüldü ki yabana atılacak bir takım değil. Birlikte hareket eden mücadele gücü yüksek ve özellikle karşı ataklarda rahatlıkta gol pozisyonu üretebilen bir yapı var.Bizim orta alanda ve önde sonucu değiştirebilecek yetenekli oyuncularımız var. Yalnız ilk maçta savunmada yapılan bireysel hataları göz önüne getirerek daha dikkatli olmak zorundayız.Millilerin ikinci yarıdaki oyunu bize net bir galibiyet getirdi. 3-1 bize rövanşta kapıları açacaktır. Ancak dikkat edilmesi gereken bir tablo da var. Hakan'ın ön liberoda oynamasıyla ön bölgede hücuma yakın oynaması arasında ciddi bir verimlilik farkı var.O yüzden İsmail'in sakatlık sonrası bir an önce toparlaması ya da Demir Ege gibi, Salih gibi oyuncuların bu inisiyatifi alacak seviyeye gelmesi lazım. Ayrıca Barış üzerine kurgulanmış forvet hattı zor maçlarda sonuç vermiyor. İlk maçın ikinci yarısında santrfora Deniz girince, ardından İrfan Can ile İsmail sisteme katılınca Macaristan'ın savunması yıkıldı. Deniz'in defansın dengesini bozması, Kerem ve İrfan gibi oyuncuların önünü açtı.3-1'likavantaj ile turu araladık, lakin kapı dar, dikkatli olmalıyız. Rakip kompakt oynayan, ayağa pas ve geçiş oyununda başarılı. Kontrollü oynar, sakin kalırsak işi bitiririz.Macarlar sert ve temaslı oyun anlayışına sahip. İlk maçta Ivan Kruzliak temaslı oyuna izin vermesine rağmen yine de 30 faul çaldı.Benfica-Barcelona son 16 ilk maçında 23 faul, 5 sarı, 1 kırmızı kartla oyunu tamamladı. Uluslar Ligi'nde Cebelitarık- San Marino maçında 11 sarı kartla rekor kırdı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç yönetti, sarı kart ortalaması 5 dolayında. Maçın VAR hakemi Bastian Dankert, UEFA'nın en değerli ve Zwayer'in vazgeçemediği VAR hakemi. Son Avrupa Şampiyonası'nda 8 maçla turnuvanın en fazla görev alan VAR hakemi oldu.