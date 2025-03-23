Macaristan - Türkiye | A Milli Takım’ın 11’i belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor. A Milil Takım, rövanş maçında Macaristan'a konuk oluyor. Uluslar A Ligi'ne yükselme mücadelesi veren Türkiye, bu maçtan galibiyet ve beraberlik veya 1 farkla mağlup olması halinde Uluslar A Ligi'ne yükselecek.
Saat 20:00'de Puskas Arena'da oynanacak mücadele TV8'den yayınlanacak. Karşılaşmayı ise Alman Felix Zwayer yönetirken, VAR'da Bastian Dankert yer alacak.
MONTELLA'NIN 11 TERCİHİ BELLİ OLDU
Macaristan XI: Dibusz, Fiola, Orban, Vecsei, Szoboszlai, Kerkez, Bolla, M. Dardai, Gazdag, Dardai, Varga.
Türkiye XI: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız.
MONTELLA: "5 EKSİĞİMİZ VAR"
Vincenzo Montella maç öncesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "5 kişi eksiğimiz var. 11'de oynayabilecek oyunculardan 5'i eksik. Bu maç bizim için çok önemli. Elimizden gelen her şeyi yapıp istediğimiz skoru almaya çalışacağız.
Ben süper konsantreyim, oyuncularım da süper konsantre. Bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çok iyi hazırlandık. Biz içimizde coşkuları bastırdık, skor odaklı düşünüyoruz. Maça hızlı başlayacaklardır. Defansif ve ofansif anlamda iyi olmalıyız."
MACARİSTAN İLE 17. RANDEVU
Türkiye ile Macaristan, bugüne kadar 10'u resmi ve 6'sı özel maç olmak üzere 16 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda milliler, 5 kez sahadan galip ayrıldı.
Macaristan 9 defa kazanırken, 2 maç ise berabere sona erdi. Ay-Yıldızlılar 18 gol atarken, kalesinde 30 gol gördü.