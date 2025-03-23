Macaristan - Türkiye | A Milli Takım’ın 11’i belli oldu

MONTELLA: "5 EKSİĞİMİZ VAR"

Vincenzo Montella maç öncesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "5 kişi eksiğimiz var. 11'de oynayabilecek oyunculardan 5'i eksik. Bu maç bizim için çok önemli. Elimizden gelen her şeyi yapıp istediğimiz skoru almaya çalışacağız.

Ben süper konsantreyim, oyuncularım da süper konsantre. Bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çok iyi hazırlandık. Biz içimizde coşkuları bastırdık, skor odaklı düşünüyoruz. Maça hızlı başlayacaklardır. Defansif ve ofansif anlamda iyi olmalıyız."