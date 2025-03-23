Macaristan-Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında bugün Macaristan'a konuk olacak. İstanbul'da yapılan ilk maçı 3-1 kazanan Ay-Yıldızlı ekip, zorlu deplasmana büyük bir avantajla gidiyor.
Türkiye, müsabakadan galip ayrılması veya berabere kalması durumunda A Ligi'ne yükselecek. Macaristan'ın 2 farklı galibiyetinde ise müsabaka uzatmalara gidecek. A Milliler 3 ve daha farklı skorla yenilirse yoluna B Ligi'nde devam edecek. Peki, Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar...
MACARİSTAN İLE 17. RANDEVU
Türkiye ile Macaristan, bugüne kadar 10'u resmi ve 6'sı özel maç olmak üzere 16 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda milliler, 5 kez sahadan galip ayrıldı.
Macaristan 9 defa kazanırken, 2 maç ise berabere sona erdi. Ay-Yıldızlılar 18 gol atarken, kalesinde 30 gol gördü.
KAAN'IN YERİNE MERT ORKUN'UN YERİNE İSMAİL
Türkiye'de ilk maçta 11'de başlayan Kaan Ayhan 27. dakikada saha kenarına gelmişti. Sakatlığı geçmeyen futbolcu, millilerin kadrosundan çıkarıldı. Kaan'ın yerine bugünkü mücadelede Mert Müldür'ün sağ bekte görev alacağı aktarıldı.
Ayrıca cezalısı olan Orkun Kökçü de forma giyemeyecek. Ali Sami Yen'deki maçta açılış golünü atan Orkun'un yerine, Hakan Çalhanoğlu'na savunma desteği sağlaması için İsmail Yüksek görev alacak.
MONTELLA'NIN ARDA GÜLER KOZU
A Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler, 3-1 kazanılan ilk maçta kart cezası nedeniyle forma giyememişti. İspanyol devi Real Madrid'de yeterince şans bulamaması sürekli gündemde olan 20 yaşındaki genç oyuncunun bugün Macaristan'da oynanacak rövanş mücadelesinde 11'de yer alması bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
Macaristan XI: Dibusz, Fiola, Orban, Dardai, Bolla, Kata, Nikitscher, Kerkez, Szoboszlai, Csoboth, Varga
TÜRKİYE XI: Uğurcan, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Eren Elmalı, İsmail, Hakan, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan, Kerem