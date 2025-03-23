Macaristan-Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler

Türkiye, müsabakadan galip ayrılması veya berabere kalması durumunda A Ligi'ne yükselecek. Macaristan'ın 2 farklı galibiyetinde ise müsabaka uzatmalara gidecek. A Milliler 3 ve daha farklı skorla yenilirse yoluna B Ligi'nde devam edecek. Peki, Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar...