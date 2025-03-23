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Giriş Tarihi: 23.3.2025 22:41 Son Güncelleme: 23.3.2025 22:56

Son dakika haberi: Arda Güler'den Macaristan maçı sonrası flaş sözler! "Türk formasını giyen korkmaz"

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Macaristan ile karşılaştı. Milliler, rakibini 3-0 yendi. Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı kaydetti. Arda Güler karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Arda Güler’den Macaristan maçı sonrası flaş sözler! Türk formasını giyen korkmaz

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Macaristan'a konuk oldu. Milliler, rakibini 3-0 mağlup etti.

İlk maçı da 3-1 kazanan Türkiye, Uluslar A Ligi'ne yükselmeyi başardı. Milli takımımız, ilk kez A Ligi'ne yükseldi.

Millilere Macaristan karşısında galibiyeti getiren golleri Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

ARDA GÜLER'DEN AÇIKLAMALAR

Karşılaşmanın ardından milli futbolcumuz Arda Güler, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Arda Güler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok mutluyum. İlk maçta oynamadım ama buraya çok avantajlı geldik. Bunun bilincinde oynamaya çalıştık. Tüm takım olarak çok iyi oynadık. Zamanla oturan çok iyi bir takımımız var. Arkadaşlığımızı söyleyemeye gerek yok. 3 senedir burada kaybetmemişlerdi. Çok mutluyuz.

"TÜRK FORMASI GİYEN KORKMAZ"

Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz! Pırıl pırıl bir takımız. İnşallah böyle devam edeceğiz.

"KORKMUYORUZ"

Hazır olduğumuzu gösteriyoruz. Oyunumuz da çok gelişiyor. Oturan oyunumuzla daha iyi şeyler yapacağız. Büyüklerle oynamaktan korkmuyoruz. Bunu da her fırsatta gösteriyoruz.

TARAFTARLARA MESAJI

Onlara erken bir bayram hediyesi yaşattıysak ne mutlu bize. Onlar için oynuyoruz. İnşallah onları mutlu etmeye, onlar da bizi desteklemeye devam eder."

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Son dakika haberi: Arda Güler'den Macaristan maçı sonrası flaş sözler! "Türk formasını giyen korkmaz"
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