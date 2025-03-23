Son dakika haberi: Arda Güler'den Macaristan maçı sonrası flaş sözler! "Türk formasını giyen korkmaz"

Arda Güler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok mutluyum. İlk maçta oynamadım ama buraya çok avantajlı geldik. Bunun bilincinde oynamaya çalıştık. Tüm takım olarak çok iyi oynadık. Zamanla oturan çok iyi bir takımımız var. Arkadaşlığımızı söyleyemeye gerek yok. 3 senedir burada kaybetmemişlerdi. Çok mutluyuz.