Son dakika haberi: Galatasaray’ın Kadın Futbol Takımının yeni yıldızından önemli açıklamalar! ’’Türkiye bana hayat kapısı açtı’’

Kişisel olarak bu seneki hedefin nedir?

Gol atarak takımıma katkı sağlamak istiyorum. Ayrıca iyi futbol oynadığımızı da göstermek istiyoruz. Çünkü daha çok taraftar gelirse kendimizi daha iyi hissediyoruz. Kendi maçımızı gösterebilirsek taraftarın gelmesi de doğru orantılı olacak.

''52 BİN TARAFTARLA OYNAMAK BÜYÜLEYİCİ''

Erkek futbol takımını izliyor musun?

Evet. Rams Park'ta birkaç kere izleme fırsatım oldu. Çok güzel, muhteşem bir atmosfer vardı. Keşke maçlarımız da bu statta dolu tribünler önünde olabilsek. Daha önce milli takımda, Juventus'ta büyük stadyumlarda oynadım. G.Saray'ın çok büyük bir taraftar kitlesi var. O kadar kişinin önünde oyunumuzu göstermek, onların bize desteğini hissetmek bizi mutlu eden bir şey olur.

Taraftar gözüyle mi yoksa futbolcu gözüyle mi maçı izlersin? Stada ikisi olarak da gittim. Önce atmosferin tadını çıkarmak istedim. Taraftar gibi heyecanlandım. Maça kendimi kaptırdım. Kendimi geliştirmek için Osimhen'i, sakatlanmadan önce de İcardi'yi çok izliyordum.