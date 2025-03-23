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Giriş Tarihi: 24.3.2025 02:29

UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu!

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final eşleşmelerinde karşı karşıya gelen takımların maçları sona erdi. Oynanan karşılaşmalarda sonrası yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

UEFA Uluslar Ligi’nde yarı final eşleşmeleri belli oldu!

UEFA Uluslar Lig'inde çeyrek final turu ikinci maçları tamamlandı. İlk maçını Danimarka'ya 1-0 kaybeden Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun da gol attığı maçı 3-2 önde bitirdi ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda Trincão ve Gonçalo Ramos'un golleriyle maçı 5-2 kazanan Portekiz, yarı finale adını yazdırdı.

PORTEKİZ'İN RAKİBİ ALMANYA OLDU

İtalya ile oynadığı çeyrek final ilk maçını 2-1 kazanan Almanya, ikinci maçta İtalya ile 3-3 berabere kalarak yarı finalde Portekiz'in rakibi oldu.

İSPANYA, HOLLANDA'YI PENALTILARDA ELEDİ

Hollanda ile oynadığı ilk çeyrek final maçında 2-2 berabere kalan İspanya, ikinci maçın normal süresini de 2-2 berabere tamamlayınca maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda rakiplerin karşılıklı birer gol bulduğu karşılaşmada sonucunda seri penaltı atışlarına gidildi. Maçı İspanya penaltılarla 5-4 kazandı ve yarı final vizesi aldı.

İSPANYA'NIN RAKİBİ FRANSA OLDU

Çeyrek final ilk maçını Hırvatistan karşısında 2-0 mağlup tamamlayan Fransa, ikinci maçta rakibini aynı skorla 2-0 yenmeye başardı. Karşılaşmada uzatmalarda da skor değişmedi. Penaltı atışları sonucu Fransa, 5-4 galip gelerek tur atladı.

- Çeyrek final sonuçları şu şekilde:

İspanya-Hollanda: 3-3 (penaltılar: 5-4) (ilk maç: 2-2)

Fransa-Hırvatistan: 2-0 (penaltılar: 5-4) (ilk maç: 0-2)

Portekiz-Danimarka: 3-2 (uzatmalar: 5-2) (ilk maç: 0-1)

Almanya-İtalya: 3-3 (ilk maç: 2-1)

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UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu!
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