Uğurcan Çakır: "Herkesle çok iyi arkadaşız"

Uğurcan Çakır, A Milli Takım'ın Macaristan'ı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalar yaptı.

"ÜLKEMİZE ARMAĞAN OLSUN"

Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle çok mutluyuz. A Ligi'ne yükseldik. Bizim kalitemiz zaten A Ligi. Çok kaliteli oyuncular var. A Milli Takım'ın nispeten tecrübeli oyuncularından sayılırım. Bu başarı ülkemize armağan olsun. Bütün ülkelerle oynayacak kaliteye sahibiz.

"BÜTÜN TAKIMLARLA OYNAYABİLİRİZ"

Büyük liglerde oynayan çok önemli oyuncularımız var. Bütün takımlarla oynayabilecek kalitedeyiz. En üst seviyede kendimizi göstermek istiyoruz. İnşallah A Ligi'nde de güzel galibiyetler ülkemize nasip ederiz. Şimdi Dünya Kupası var. O maçlara en iyi şekilde hazırlanıp Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Bu grubun gideceğine eminim Dünya Kupası'na.