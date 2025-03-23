Vincenzo Montella'dan açıklama: "Ben egoist olmam"

"EGOİST OLMAM"

Milli Takımımız, artık çok daha fazla saygı görüyor. ABD'de özel bir turnuvaya davet edildik. Ben kulüplerimde de egoist olmam. Şimdiyi düşünürüm ama geleceği de düşünürüm. Benimle birlikte 7 kişi ilk defa bu formayı giydi. Bu gurur verici...

"BUNDAN ETKİLENMİYORUM"

Semih de bizimle ilk defa bu formayı giydi. Deniz, Emirhan, Can... Bu mutluluk veriyor hepimize... 15 yıldır hocalık yapıyorum ve eleştirilerden etkilenmiyorum. Bazen çok haksızlık yapıldı diye düşündüm ama alışkınım. Futbol dünyasındaki dinamikleri biliyorum, eleştirilerden etkilenmem. Futbolda iyi kötü yorumlar olur, ben haksızlık demem bunlara....