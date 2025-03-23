Vincenzo Montella'dan açıklama: "Ben egoist olmam"

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi. Milller, karşılaşmayı 3-0 kazandı. İlk maçı da 3-1 kazanan Türkiye adını A Ligi'ne yazdırdı. A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"MACARİSTAN'IN SERİSİNİ BOZDUK"
Vincenzo Montella yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten gurur duyuyorum futbolcularımızla. Maçın başından sonuna kadar hepsi tek tek mücadele etti. Özel bir takımımız var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. 3 senedir burada kaybetmeyen bir Macaristan vardı, onu da bozduk. Ramazan Bayramını da bu sebeple erkenden kutlayacağız. Güzel bir galibiyet oldu. Bu galibiyeti malzemecimiz Cengiz Ağabey'e armağan ediyorum, geçen günlerde kayın valdesini kaybetti.
"GURUR DUYUYORUM"
İlk geldiğimden beri A Ligi'ne yükselmek bir hedefti. A'ya gelmek gerçekten gurur verici. Takımımız değil ikinci takımımız, çalışanlarımız var. Onların da emekleri var. Bu hedefi tutturmak gurur verici. Bu ülkenin başında teknik direktörlük yapmaktan, bu takımın hocası olmaktan gurur duyuyorum. Bu mutluluğun keyfini çıkarmalı ve üstüne devam etmeliyiz.
"EGOİST OLMAM"
Milli Takımımız, artık çok daha fazla saygı görüyor. ABD'de özel bir turnuvaya davet edildik. Ben kulüplerimde de egoist olmam. Şimdiyi düşünürüm ama geleceği de düşünürüm. Benimle birlikte 7 kişi ilk defa bu formayı giydi. Bu gurur verici...
"BUNDAN ETKİLENMİYORUM"
Semih de bizimle ilk defa bu formayı giydi. Deniz, Emirhan, Can... Bu mutluluk veriyor hepimize... 15 yıldır hocalık yapıyorum ve eleştirilerden etkilenmiyorum. Bazen çok haksızlık yapıldı diye düşündüm ama alışkınım. Futbol dünyasındaki dinamikleri biliyorum, eleştirilerden etkilenmem. Futbolda iyi kötü yorumlar olur, ben haksızlık demem bunlara....
ARDA GÜLER SÖZLERİ
Özel konuşmalarımızı paylaşmayacağım. Özel bir futbolcu. Bu maçta da özel bir performans sergiledi. Çok zor bir anda özel bir gol attı. Çok mücadele etti, koştu, yoruldu. Çıkarırken zorlandım. Biliyorum durumunu. İrfan'ın da girmesi gerekiyordu. Arda'yı riske etmek istemedim. Sakatlansın istemedim. Durumu anlayacaktır.
"BU KÜLTÜRE AŞİNAYIM"
Marco Hoca ile biz uzun zamandır tanışıyoruz. Kendisi 7 yıldır burada muazzam işlere imza attı. Hem insan hem teknik direktör olarak saygı ve sevgi duyuyorum. Akabinde şunu söylemeliyim; Akdeniz insanı olarak bu kültüre aşinayım. Rahatladığınızda istediğiniz performansı veremeyebilirsiniz ama bu rövanş çok zor bir maçtı. En zor şartlarda çıkacakmış gibi hazırlandık. Böyle yaşayınca çok daha iyi performanslar verebiliyorsunuz."