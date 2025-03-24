A Milli Takım’ın Dünya Kupası eleme rakipleri belli oldu! İşte Türkiye’nin milli maç programı

A Milli Futbol Takımı, Macaristan karşısında gösterdiği başarılı performansın ardından A ligine yükseldi. Bu başarıyla birlikte kendini dünyaya gösteren Millilerin bu kez hedefinde 2026 Dünya Kupası elemeleri var. E grubunda mücadele edecek Ay-Yıldızlar zorlu karşılaşmalardan geçecek. İşte, milli maç takvimi...
A MİLLİ TAKIM'IN DÜNYA KUPASI ELEMLERİNDE RAKİPLERİ KİMLER?
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde son rakibi geçtiğimiz gün gerçekleşen UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçının ardından netleşti. E grubunda mücadele edecek Türkiye, şu takımlarla mücadele edecek:
- GÜRCİSTAN
- İSPANYA
- BULGARİSTAN
Avrupa elemelerinde 54 ülke mücadele edecek.
Elemelerde 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı 12 grup şöyle:
A Grubu: Almanya, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg
B Grubu: İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova
C Grubu: Danimarka, Yunanistan, İskoçya, Belarus
D Grubu: Fransa, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan
E Grubu: İspanya, Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan
F Grubu: Portekiz, Macaristan, İrlanda, Ermenistan
G Grubu: Hollanda, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta
H Grubu: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Kıbrıs Rum Kesimi, San Marino
I Grubu: İtalya, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova
J Grubu: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn
K Grubu: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra
L Grubu: Hırvatistan, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık