A Milli Takım’ın Dünya Kupası eleme rakipleri belli oldu! İşte Türkiye’nin milli maç programı

A Milli Futbol Takımı, Macaristan karşısında gösterdiği başarılı performansın ardından A ligine yükseldi. Bu başarıyla birlikte kendini dünyaya gösteren Millilerin bu kez hedefinde 2026 Dünya Kupası elemeleri var. E grubunda mücadele edecek Ay-Yıldızlar zorlu karşılaşmalardan geçecek. İşte, milli maç takvimi...