Biz kimseden korkmayız!

Golü ile takıma tur kapısını açan isimlerden olan Arda Güler, herkesin birbiri için mücadele ettiğini söyledi. A Ligi'nde büyük takımlarla oynamanın kendileri açısından daha iyi olacağını belirten 20 yaşındaki futbolcu, rakibin maçın başında kendilerine karşı sert oynamasını ise şöyle yorumladı: "İlk dakikalarda sert faullerle korkutmaya çalıştılar. Ancak bilmiyorlar ki, Türk forması giyen hiçbir futbolcu böyle şeylerden korkmaz. Yeni gelen oyuncuların uyumu için herkes destek oluyor. Türk halkına erken bayram yaşattıysak ne mutlu. Biz onları mutlu edelim, onlar da bizi desteklesin."



'HAYALİM GERÇEK OLDU'

A Milli Takım formasıyla ilk kez maça çıkan Yusuf Akçiçek, çok mutlu olduğunu söyledi. Müsabakanın 82. dakikasında Kenan Yıldız'ın yerine oyuna dahil olan 19 yaşındaki stoper, "A Milli formayı giymek çocukluk hayalimdi. Çok mutluyum. Uzun yıllar bu formayı giymek istiyorum. İnşallah daha da güzel devam edecek" dedi.

SUSTURUCU!

Macarıstan Kaptanı Szoboszlai, bir pozisyonda Arda Güler'e karşı sert ifadeler kullanınca 20 yaşındaki genç yıldız, 'sus' diyerek Liverpool'un orta sahasını susturdu!