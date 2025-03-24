Dzeko gidiyor!

Geldiği günden bu yana taraftarların sevgisini kazanan Edin Dzeko, sezon sonunda zor bir kararın eşiğine gelecek. Sözleşmesi sona erecek olan 39 yaşındaki oyuncu, kariyerine en az bir sezon daha futbolcu olarak saha içinde devam etmek istiyor. Yıllık 4.2 milyon Euro alan oyuncu ile F.Bahçe yönetimi 1 sezon daha imza atmak için nabız yoklarken ligin bitiminin ardından son karar verilecek. F.Bahçe, sezonun sonundaki duruma göre Dzeko'ya tekliften de vazgeçebilecek bir noktada. Ancak Boşnak futbolcuya başka öneriler de bulunuyor.Dzeko'ya F.Bahçe'nin yanı sıra başka talipler de bulunuyor. Ülkesinden gelen teklifleri maddi olarak son sıralara bırakan Dzeko'nun aklını çelebilecek öneriler ise ABD'den var. İstanbul'daki hayatından ailesiyle beraber çok mutlu olan ve F.Bahçe'nin resmi teklifini bekleyecek olan deneyimli forvet, ayrılmak istemese de mali olarak arada büyük bir fark oluşursa MLS kulüplerinden gelen kontratları kabul edebilir.