Halil Umut Meler için büyük talihsizlik! Soyunma odasından sahaya dönemedi...

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında İrlanda, Bulgaristan ile karşılaştı. Aviva Stadyumu'nda oynanan maçı İrlanda 2-1 kazandı. İlk maçı da aynı skorla kazanan İrlanda B Ligi'ne yükseldi.

MELER TALİHSİZLİK YAŞADI!

Maçın hakemi Halil Umut Meler, karşılaşmanın ilk yarısında büyük bir talihsizlik yaşadı. Meler, 37. dakikada bir sakatlık yaşadı ve kenara gelerek sağlık ekipleriyle bir görüştü. Deneyimli hakem tedavisinin ardından oyuna devam etti.

SOYUNMA ODASINDAN DÖNMEDİ

2. yarıya Halil Umut Meler'in başlamaması kısa süreli şaşkınlık yaratırken, Meler'in ilk yarıdaki sakatlığı nedeniyle sahaya çıkmadığı anlaşıldı. Mücadelenin 2. yarısında 4. hakem Mehmet Türkmen görev yaptı.