Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, talebeleriyle gurur duyduğunu belirterek, "Maçın başından sonuna kadar inanılmaz özveri ile oynadılar. Burada özel bir oluşumumuz var, bunu devam ettirmek istiyoruz. Macaristan'ın evindeki 10 maçlık serisine son verdik. Bu vesile ile Ramazan Bayramı'nı erken kutlamış olacağız" ifadelerini kullandı. Göreve geldiği ilk günden itibaren A Ligi'nin hedefleri olduğunu dile getiren İtalyan çalıştırıcı, "Gerçekten ben bu ülkenin takımına hocalık yapmaktan gurur duyuyorum. Mutluluğu hep beraber yaşamalıyız. Ama futbolumuzun üzerine de koyarak ilerlememiz gerekiyor. Türkiye daha fazla saygı gördüğü için özel davetle ABD'ye gideceğiz. Bu da geldiğimiz noktayı gösteriyor. Umut verici bir durumumuz var evet ama ben hiçbir zaman egoist olmadım. Geleceği de düşünüyorum. Benimle birlikte 7 oyuncu ilk kez milli formayı giydi. Bu bize mutluluk veriyor" dedi. Montella geçmişte, kendisine yönelik yapılan eleştirilerin hatırlatılması üzerine de "15 yıldır hocayım. Bazen çok haksızlık yapıldığını düşündüm ama çok etkilendiğimi söyleyemem" diye konuştu.

MACARLARDAN ÇİRKİN DAVRANIŞ

Millileri Macaristan maçında taraftarlarımız yalnız bırakmadı. Yaklaşık 1200 civarında Türk, tribündeki yerlerini alıp Ay-Yıldızlılar'a destek verdi. Macar tribünlerinden ise karşılaşma öncesindeki seremonide Türk Milli Marşı okunurken ıslık sesleri yükseldi. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribündeydi.