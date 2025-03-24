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Giriş Tarihi: 24.3.2025 22:19 Son Güncelleme: 24.3.2025 22:23

Son dakika haberi: Hakan Çalhanoğlu'ndan olay itiraf! Hedeflerini açıkladı | Bayern Münih'in teklifi...

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kariyeri hakkında İtalyan basınına flaş açıklamalarda bulundu. Tecrübeli yıldız hedeflerinden bahsederken, daha önce teklifte bulunan Alman devi Bayern Münih'e neden gitmediğini de itiraf etti. İşte milli yıldızın sözleri....

Son dakika haberi: Hakan Çalhanoğlu’ndan olay itiraf! Hedeflerini açıkladı | Bayern Münih’in teklifi...

Kariyerinde İtalya Serie A devi Inter'de sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

İtalyan basınına çarpıcı itiraflar yapan tecrübeli yıldız, kariyeri hakkında da önemli notlardan bahsetti.

"INTER TARAFTARINA HER ZAMAN TEŞEKKÜR EDECEĞİM"

İtalyan basınından Sportmediaset'e konuşan Hakan Çalhanoğlu, 'Buradaki taraftarlar beni sadece bir oyuncu olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak da geliştirdi, daha fazla olgunlaştım.

''Onlara her zaman teşekkür edeceğim. Sadece benim için değil, bizim için yaptıkları şeyi anlatamam, bunu sadece yaşayabilirsiniz. Çok güzel bir şey yaşıyorum.' ifadelerini kullandı.

"BAYERN MUNIH'E GİTMEMEMİN SEBEBİ ONLARDI"

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'ten teklif aldığını ancak gitmediğini dile getiren Çalhanoğlu, Taraftarlarımız inanılmaz. Stadyumumuzda bize inanılmaz bir güç veriyorlar ve biz de onlara önemli bir şey vermek, yaşatmak istiyoruz.

''Geçen yaz Bayern Münih'e gitmememin sebebi onlar mıydı, evet!' şeklinde konuştu.

13 GOLLÜK KATKI

Deneyimli orta saha, bu sezon Inter formasını tüm kulvarlarda 32 maçta sırtına geçirdi.

Hakan, söz konusu karşılaşmalarda 9 kez gol sevinci yaşarken, 4'de asist katkısı sağladı.

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Son dakika haberi: Hakan Çalhanoğlu'ndan olay itiraf! Hedeflerini açıkladı | Bayern Münih'in teklifi...
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