Son dakika haberi: Hakan Çalhanoğlu’ndan olay itiraf! Hedeflerini açıkladı | Bayern Münih’in teklifi...

Kariyerinde İtalya Serie A devi Inter'de sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu önemli açıklamalarda bulundu.
İtalyan basınına çarpıcı itiraflar yapan tecrübeli yıldız, kariyeri hakkında da önemli notlardan bahsetti.
''Onlara her zaman teşekkür edeceğim. Sadece benim için değil, bizim için yaptıkları şeyi anlatamam, bunu sadece yaşayabilirsiniz. Çok güzel bir şey yaşıyorum.' ifadelerini kullandı.
"BAYERN MUNIH'E GİTMEMEMİN SEBEBİ ONLARDI"
Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'ten teklif aldığını ancak gitmediğini dile getiren Çalhanoğlu, Taraftarlarımız inanılmaz. Stadyumumuzda bize inanılmaz bir güç veriyorlar ve biz de onlara önemli bir şey vermek, yaşatmak istiyoruz.
''Geçen yaz Bayern Münih'e gitmememin sebebi onlar mıydı, evet!' şeklinde konuştu.