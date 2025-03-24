Son rakibimiz İspanya oldu!

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son rakibi de belli oldu. Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşen Ay-Yıldızlı ekibimizin yer aldığı E Grubu'na, dün gece Uluslar Ligi çeyrek finalinde İspanya'nın, normal süresi 2-2, uzatma bölümü de 3-3 biten maçın penaltı atışlarında Hollanda'yı 5-4'lük skorla elemesi sonrası Matadorlar da eklendi. Son Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldıran İspanya'nın kadrosu yıldızlarla dolu… Özellikle iki kanadındaki Lamine Yamal ve Nico Williams tehlikeli isimler. Orta sahada Dani Olmo ve Fabian Ruiz ile rakiplere korku salıyorlar. Kadrolarında, Galatasaray forması giyen Alvaro Morata da var…