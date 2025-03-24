Trabzonspor-Göztepe maçının biletleri satışa çıktı!

Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında konuk edeceği Göztepe maçının biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre biletler, VIP Platinum B için 3 bin 500 lira, VIP Platinum A/C için 3 bin lira, VIP Gold için 2 bin lira, VIP Silver için bin 500 lira, batı tribün için 250, doğu tribün için 200 lira, fırtına tribün için 150 lira, güney ve kuzey kale arkası için 100 lira, misafir tribün için ise 130 liradan satışa sunuldu.

Papara Park'ta 29 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.