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Giriş Tarihi: 24.3.2025 12:46

Trabzonspor-Göztepe maçının biletleri satışa çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Göztepe arasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

AA
Trabzonspor-Göztepe maçının biletleri satışa çıktı!

Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında konuk edeceği Göztepe maçının biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre biletler, VIP Platinum B için 3 bin 500 lira, VIP Platinum A/C için 3 bin lira, VIP Gold için 2 bin lira, VIP Silver için bin 500 lira, batı tribün için 250, doğu tribün için 200 lira, fırtına tribün için 150 lira, güney ve kuzey kale arkası için 100 lira, misafir tribün için ise 130 liradan satışa sunuldu.

Papara Park'ta 29 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

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Trabzonspor-Göztepe maçının biletleri satışa çıktı!
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