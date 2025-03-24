Trent Alexander-Arnold Real Madrid’e, Frimpong Liverpool’a!

ARNOLD'IN YERİNE FRIMPONG

Liverpool'un, Arnold'un ayrılığı sonrası savunmadaki boşluğu doldurmak için gözünü Jeremie Frimpong'a çevirdiği öne sürülüyor. Alman ekibi Bayer Leverkusen'in Hollandalı sağ bek oyuncusunu, Liverpool'a kazandırmak için yaklaşık 120 milyon euro harcamayı planladığı belirtiliyor. Frimpong, 2021 yazında Celtic'ten 11 milyon euroya Leverkusen'e transfer olmuştu

Bu transferin ardından Frimpong, Alman ekibinde 182 maça çıkarak 29 gol ve 40 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

Frimpong'un gösterdiği bu yüksek performans, onu Liverpool için oldukça cazip bir seçenek haline getirmiş durumda. Gelecek sezon için savunmasındaki gücünü artırmak isteyen Kırmızılar, Frimpong'u kadrolarına katmayı hedefliyor.