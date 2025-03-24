Trent Alexander-Arnold Real Madrid’e, Frimpong Liverpool’a!

Avrupa futbolunda yaz transfer döneminde büyük bir transfer hareketliliği yaşanacak...
Liverpool'un genç yıldızı Trent Alexander-Arnold'un, Real Madrid'e transfer olacağına dair iddialar gündeme geliyor.
Skysports'ta yer alan haberlere göre, 26 yaşındaki sağ bek, İspanyol deviyle el sıkışmış ve sözleşme şartları konusunda anlaşmaya varmış durumda. Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Arnold'un takımda kalması için yoğun çaba harcasa da, oyuncunun ayrılık kararı aldığı ve Real Madrid'e katılma konusunda son derece kararlı olduğu ifade ediliyor.
Liverpool altyapısından yetişen Trent Alexander-Arnold, A takımda çıktığı 349 resmi maçta 22 gol ve 88 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkılar sağladı.
ARNOLD'IN YERİNE FRIMPONG
Liverpool'un, Arnold'un ayrılığı sonrası savunmadaki boşluğu doldurmak için gözünü Jeremie Frimpong'a çevirdiği öne sürülüyor. Alman ekibi Bayer Leverkusen'in Hollandalı sağ bek oyuncusunu, Liverpool'a kazandırmak için yaklaşık 120 milyon euro harcamayı planladığı belirtiliyor. Frimpong, 2021 yazında Celtic'ten 11 milyon euroya Leverkusen'e transfer olmuştu
Bu transferin ardından Frimpong, Alman ekibinde 182 maça çıkarak 29 gol ve 40 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.
Frimpong'un gösterdiği bu yüksek performans, onu Liverpool için oldukça cazip bir seçenek haline getirmiş durumda. Gelecek sezon için savunmasındaki gücünü artırmak isteyen Kırmızılar, Frimpong'u kadrolarına katmayı hedefliyor.