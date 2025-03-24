Uğurcan yine devleşti

İstanbul'da 6'da 5, dün akşam da 4'te 4 kurtarış oranıyla oynayan Uğurcan Çakır, maçın ardından şunları söyledi: "Bizim kalitemiz A Ligi, bütün ülkelerle oynayacak kaliteye sahibiz. Bu oyuncu grubunun Dünya Kupası'na da gideceğine inanıyorum. En çok vakit geçirdiğim arkadaşım Fenerbahçeli İrfan Can… Abdülkerim var… Hepimiz çok iyi arkadaşız. Ülkemiz için mücadele ediyoruz. Burada takımlarımız hakkında konuşmuyoruz.Burada önemli olan Milli Takım, forma rengi değil. Herkes çok mücadele ediyor. İnşallah ülkemizi sevindirmeye devam edeceğiz."