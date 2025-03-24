Uluslar Ligi’ne Vedat Muriqi damgası! İzlanda’nın kabusu oldu...

2. GOLÜN ASİSTİ RASHICA'DAN

Muriqi'nin 45+3. dakikada attığı golün asistini ise Beşiktaş forması giyen Milot Rashica yaptı. İzlanda'nın tek golünü 2. dakikada Oskarsson kaydetti.

İzlanda'da Gunnarsson, 48 ve 69. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla kızardı ve takımını 10 kişi bıraktı. Kosova B Ligi'ne yükselirken, 3-1 kaybeden İzlanda bu sonuçla C Ligi'ne düştü.