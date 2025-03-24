Yeni 10 numara Carlo Holse

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan lider Galatasaray, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadrosunu şekillendirmek için kolları sıvadı. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek 35 yaşını devirmiş oyuncularla yollarını ayıracak Aslan, önce 38'lik Muslera'yı, ardından 37'lik Mertens'i uğurlayacak. Uzun süredir kaleci arayışlarını sürdüren Cimbom, 10 numarada da listesine sürpriz bir ismi ekledi. Ligde sezonun flaş ekibi Samsunspor'un 25 yaşındaki yıldızı Carlo Holse yakın takibe alındı.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Yaş olarak genç ve dinamik bir isim düşünen teknik direktör Okan Buruk'un, Mertens profiline uyan Holse'yi istediği kaydedildi. Galatasaray yönetimi, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı 10 numaranın performansını izleyecek ve duruma göre sezon sonunda pazarlık masasına oturacak. Samsunspor'un ligde 3. sırayı almasında attığı goller ve asistlerle kilit rol oynayan Holse, sağ kanatta da forma giyebiliyor. Öte yandan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, geçtiğimiz günlerde G.Saray'dan Kerem Demirbay'a telip olduğunu söylemişti.