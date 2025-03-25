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Giriş Tarihi: 25.3.2025 10:55

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. hafta maçları sona erdi!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 2. hafta heyecanı başladı. Elemelerde 2. haftada 6 maç oynandı. İşte gecenin sonuçları...

AA
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. hafta maçları sona erdi!

Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasında 6 maç yapıldı.

MANAJ'IN 2 GOLÜ 3 PUANI GETİRDİ

Arnavutluk, Net Global Sivasspor'un santrforu Rey Manaj'ın 2 gol attığı maçta Andorra'yı 3-0 yendi. Manaj'ın yanı sıra Sipay Bodrum FK'nin Arnavut savunma oyuncusu Arlind Ajeti de müsabakada görev aldı.

Galatasaray'dan Przemyslaw Frankowski, Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski ve RAMS Başakşehir'den Krzysztof Piatek'in forma giydiği Polonya, Malta'yı 2-0 mağlup etti.

Kasımpaşa'dan Haris Hajradinovic'in 1 gol attığı mücadelede Bosna Hersek, Kıbrıs Rum Kesimi'ni 2-1'lik skorla geçti.

Trabzonsporlu Denis Dragus'un görev yaptığı Romanya ise San Marino karşısında 5-1 galip geldi.

A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçına 4 Eylül'de çıkacağı elemelerde alınan sonuçlar şöyle:

- G Grubu:

Litvanya-Finlandiya: 2-2

Polonya-Malta: 2-0

- H Grubu:

San Marino-Romanya: 1-5

Bosna Hersek-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-1

- K Grubu:

Arnavutluk-Andorra: 3-0

İngiltere-Letonya: 3-0

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2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. hafta maçları sona erdi!
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