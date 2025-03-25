Başarının sırrını açıklıyoruz

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Ay-Yıldızlılar'ın başında 16'sı resmi olmak üzere 21 maçı geride bıraktı. İtalyan teknik adam, Avrupa Şampiyonası'nda millilere çeyrek final oynatırken, şimdi de Uluslar B Ligi'nden A Ligi'ne yükseldi. Tecrübeli hocanın Türkiye'nin başına geçtiği günden bu yana kadroda değişimdönüşümler ve gençleşme dikkat çekiyor. Montella, 2026 Dünya Kupası'na katılım hedefi doğrultusunda takımın iskeletini oluştururken, birçok oyuncuya da ilk kez Milli Takım'a seçilmenin ve oynamanın sevincini yaşattı. 50 yaşındaki teknik adam döneminde 20 oyuncu ilk kez A Milli Takım'dan davet aldı. Ayrıca bu isimlerden 7'si de ilk kez milli formayı giymenin gururunu Montella döneminde yaşadı. Deneyimli hoca, her futbolcuya Milli Takım kapısının açık olduğunu belirterek, kulüpleri ziyaretinde de oyunculara bu mesajını vererek teşvik etti. A Milli Takım başarılı sonuçlarla birlikte Avrupa Şampiyonası'nda yakaladığı çıkışı UEFA Uluslar Ligi'nde de sürdürdü.
İLK KEZ VİNCENZO MONTELLA DÖNEMİNDE A MİLLİ TAKIM'A DAVET EDİLENLER
Kenan Yıldız
Yasin Özcan
Mustafa Erhan Hekimoğlu
Emirhan Topçu
Semih Kılıçsoy
Yusuf Özdemir
Oğuz Aydın
Gökhan Sazdağı
Ertaç Özbir
Rayyan Baniya
Atakan Karazor
Deniz Gül
Doğucan Haspolat
Eren Dinkçi
Can Uzun
Cihan Çanak
Ahmetcan Kaplan
Taha Şahin
Yusuf Akçiçek
Demir Ege Tıknaz
A MİLLİ TAKIM FORMASINI İLK KEZ MONTELLA DÖNEMİNDE GİYENLER
Kenan Yıldız - 12.10.2023 – Hırvatistan
Can Uzun - 22.03.2024 – Macaristan
Semih Kılıçsoy - 04.06.2024 – İtalya
Oğuz Aydın - 04.06.2024 – İtalya
Emirhan Topçu - 06.09.2024 – Galler
Deniz Gül - 20.03.2025 - Macaristan
Yusuf Akçiçek - 23.03.2025 - Macaristan