Başarının sırrını açıklıyoruz

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Ay-Yıldızlılar'ın başında 16'sı resmi olmak üzere 21 maçı geride bıraktı. İtalyan teknik adam, Avrupa Şampiyonası'nda millilere çeyrek final oynatırken, şimdi de Uluslar B Ligi'nden A Ligi'ne yükseldi. Tecrübeli hocanın Türkiye'nin başına geçtiği günden bu yana kadroda değişimdönüşümler ve gençleşme dikkat çekiyor. Montella, 2026 Dünya Kupası'na katılım hedefi doğrultusunda takımın iskeletini oluştururken, birçok oyuncuya da ilk kez Milli Takım'a seçilmenin ve oynamanın sevincini yaşattı. 50 yaşındaki teknik adam döneminde 20 oyuncu ilk kez A Milli Takım'dan davet aldı. Ayrıca bu isimlerden 7'si de ilk kez milli formayı giymenin gururunu Montella döneminde yaşadı. Deneyimli hoca, her futbolcuya Milli Takım kapısının açık olduğunu belirterek, kulüpleri ziyaretinde de oyunculara bu mesajını vererek teşvik etti. A Milli Takım başarılı sonuçlarla birlikte Avrupa Şampiyonası'nda yakaladığı çıkışı UEFA Uluslar Ligi'nde de sürdürdü.

İLK KEZ VİNCENZO MONTELLA DÖNEMİNDE A MİLLİ TAKIM'A DAVET EDİLENLER



Kenan Yıldız

Yasin Özcan

Mustafa Erhan Hekimoğlu

Emirhan Topçu

Semih Kılıçsoy

Yusuf Özdemir

Oğuz Aydın

Gökhan Sazdağı

Ertaç Özbir

Rayyan Baniya

Atakan Karazor

Deniz Gül

Doğucan Haspolat

Eren Dinkçi

Can Uzun

Cihan Çanak

Ahmetcan Kaplan

Taha Şahin

Yusuf Akçiçek

Demir Ege Tıknaz



A MİLLİ TAKIM FORMASINI İLK KEZ MONTELLA DÖNEMİNDE GİYENLER



Kenan Yıldız - 12.10.2023 – Hırvatistan

Can Uzun - 22.03.2024 – Macaristan

Semih Kılıçsoy - 04.06.2024 – İtalya

Oğuz Aydın - 04.06.2024 – İtalya

Emirhan Topçu - 06.09.2024 – Galler

Deniz Gül - 20.03.2025 - Macaristan

Yusuf Akçiçek - 23.03.2025 - Macaristan