Derbi öncesi yıldız oyuncudan Galatasaray’a müjde!

Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı maçta kaleci Alisson Becker ile çarpışan ve oyundan alınan Davinson Sanchez'in 2. maçta sahaya çıkmasına FIFA izin vermedi. 28 yaşındaki stoper yarın Paraguay maçının kadrosunda olmayacak. Bu kararla birlikte Davinson, G.Saray'a daha erken dönecek. FIFA kuralları gereği kafa çarpışması yaşayan oyuncu, 7 gün dolmadan forma giyemiyor.