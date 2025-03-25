Dünya Kupası’nı hak ediyoruz

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Macaristan zaferinden sonra duygularını SABAH Spor'a anlattı. İki maçta zorlu rakibe 6 gol atan ve sadece 1 kez ağlarını düşüren Ay-Yıldızlı ekibin başarısının altında aile olmanın yattığını söyleyen tecrübeli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

PLAY-OFF yoluyla bile olsa istediğimizi başardık. A Ligi'nde olduğumuz için mutluyuz, hak ettiğimiz yerdeyiz. Takım olarak gerçekten çok iyi oynadık.

MACARİSTAN'DA oynamak her zaman zordur. Biz iki maçta da kalitemizi gösterdik. Uzun yıllar içinde burada kazandığımız sadece ikinci maç. Mutluyuz. Çok büyük bir sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz.

DOĞRU yoldayız ve böyle devam etmek istiyoruz. Tüm takım her şeyini verdi ve ülkemizi mutlu etmekten gurur duyuyoruz. Bir sonraki hedefimiz Dünya Kupası. Bu takım orada olmayı hak ediyor. Başaracağımıza inanıyoruz.



ALTIN JENERASYONA YARDIM EDİYORUM

KAPTAN, genç futbolcuların kalitesine özellikle değindi. Arda Güler, Kenan Yıldız, Yusuf Akçiçek, Deniz Gül... Bu futbolculara elinden gelen tüm desteği verdiğini ve vermeyece devam edeceğini aktaran Çalhanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Altın jenerasyon diye düşünüyorum. Bütün futbolcularımız yetenekli, iyi oyuncular. Ben de onların yolundan geldim ve bu yüzden de yardımcı olmaya, abilik-kardeşlik yapmaya çalışıyorum. Hep birlikte çok çalışacağız. Kendimize de güveniyoruz. Yusuf'un performansı çok iyi. Böyle devam etmeli. Gençlere sahip çıkmak lazım. Ben onları kanatlarımın altına aldım."