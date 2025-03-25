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Giriş Tarihi: 25.3.2025

Engelleri aştılar

Ay-Yıldızlılar’da oyuncular, teknik direktör Vincenzo Montella ile seviye atladı. ‘Bizim Çocuklar’ İtalyan hocasıyla performansının zirvesine ulaştı. Neredeyse tüm futbolcular, kulüp takımlarındaki istatistiklerini bile geride bırakıp kendine geldi. İşte detaylar...

UĞUR ÇEM
Engelleri aştılar

MACARİSTAN sınavlarında 8 isabetli şutta sadece 1 gol yiyen Uğurcan, Milli Takım'da en az golü Montella döneminde gördü. 1.25 gol yeme değeri tutturdu.
MONTELLA, savunmada Samet'ten vazgeçmedi. Kuntz yönetiminde 1 kez oynayan oyuncu, Montella ile 13 maçta şans bulup 1 gol-1 asist gerçekleştirdi.
ABDÜLKERIM de fileleri 1 defa havalandırıp 1 de asistle Milli Takım'da en fazla formayı hocası yönetiminde giydi.
HAKAN, İtalyan teknik adamla ağları 17 mücadelede 4 kez sarsarken bir önceki teknik adam Kuntz yönetiminde 2 yılda aynı maç sayısında 3 gol kaydetmişti.
KENAN Yıldız'ı Milli Takım'a kazandırırken 19 yaşındaki oyuncu da 19 maçta 2 gol-4 asistle hocasına cevap verdi.
AY-YILDIZLILAR'DA üç teknik direktör ile çalışan (Şenol Güneş, Kuntz, Montella) Kerem Aktürkoğlu, en fazla gol katkısını (7 gol-2 asist) Montella ile yaptı.

ZAFERİN FİTİLİNİ YAKTI
OĞUZ Aydın'a ilk kez Alanya'da oynarken Ay-Yıldızlı formayı teslim etti. Alt yaş kategorilerinde yapamadığı katkıyı iki Macaristan sınavında vererek 3 asistle maçı çözdü.
ARDA da Vincenzo Montella tedrisatında coşanlar kervanında yer aldı. Kuntz ile 1 gol atarken İtalyan çalıştırıcıyla fileleri 3 kez havalandırıp 1 asist gerçekleştirdi.
MONTELLA ile 2 gol-1 asistle potansiyelini gösteren Barış, bir önceki hocası Kuntz ile sadece 2 gol pası verebilmişti.
AY-YILDIZLI formayla 5 golü bulunan İrfan Can Kahveci, 3'ünü Vincenzo Montella ile ağlara yolladı. Karadağ'da galibiyeti getirirken İzlanda zaferinin fitilini yaktı. İstanbul'daki Macaristan maçında da son golüyle A Ligi'nin kapısını açtı.

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Engelleri aştılar
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