Engelleri aştılar

MACARİSTAN sınavlarında 8 isabetli şutta sadece 1 gol yiyen Uğurcan, Milli Takım'da en az golü Montella döneminde gördü. 1.25 gol yeme değeri tutturdu.

MONTELLA, savunmada Samet'ten vazgeçmedi. Kuntz yönetiminde 1 kez oynayan oyuncu, Montella ile 13 maçta şans bulup 1 gol-1 asist gerçekleştirdi.

ABDÜLKERIM de fileleri 1 defa havalandırıp 1 de asistle Milli Takım'da en fazla formayı hocası yönetiminde giydi.

HAKAN, İtalyan teknik adamla ağları 17 mücadelede 4 kez sarsarken bir önceki teknik adam Kuntz yönetiminde 2 yılda aynı maç sayısında 3 gol kaydetmişti.

KENAN Yıldız'ı Milli Takım'a kazandırırken 19 yaşındaki oyuncu da 19 maçta 2 gol-4 asistle hocasına cevap verdi.

AY-YILDIZLILAR'DA üç teknik direktör ile çalışan (Şenol Güneş, Kuntz, Montella) Kerem Aktürkoğlu, en fazla gol katkısını (7 gol-2 asist) Montella ile yaptı.

ZAFERİN FİTİLİNİ YAKTI

OĞUZ Aydın'a ilk kez Alanya'da oynarken Ay-Yıldızlı formayı teslim etti. Alt yaş kategorilerinde yapamadığı katkıyı iki Macaristan sınavında vererek 3 asistle maçı çözdü.

ARDA da Vincenzo Montella tedrisatında coşanlar kervanında yer aldı. Kuntz ile 1 gol atarken İtalyan çalıştırıcıyla fileleri 3 kez havalandırıp 1 asist gerçekleştirdi.

MONTELLA ile 2 gol-1 asistle potansiyelini gösteren Barış, bir önceki hocası Kuntz ile sadece 2 gol pası verebilmişti.

AY-YILDIZLI formayla 5 golü bulunan İrfan Can Kahveci, 3'ünü Vincenzo Montella ile ağlara yolladı. Karadağ'da galibiyeti getirirken İzlanda zaferinin fitilini yaktı. İstanbul'daki Macaristan maçında da son golüyle A Ligi'nin kapısını açtı.