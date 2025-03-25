Fenerbahçe’de Cenk Tosun transferi iptal!

MOURINHO TRANSFERE İZİN VERMEDİ

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun her seferinde çalışkanlığı ve profesyonelliği ile övdüğü deneyimli oyuncu, kariyerini Japonya'da sürdürme kararı sonrası teknik heyet ve yönetimden izin alırken, bu transferi gerçekleşmedi. Mourinho, son yaşanan sakatlıkların ardından ligin kalan bölümünde Cenk'ten daha fazla yararlanmak için kadroda tutma kararı aldı.