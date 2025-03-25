Igor Tudor’dan Kenan Yıldız kararı! Gelir gelmez...

"KOLO MUNAI VE KENAN'DAN ÇOK ŞEY BEKLİYOR"

Haberde ayrıca, "Dusan Vlahovic, yeni teknik direktörün Kenan Yıldız ve Kolo Muani'den çok şey beklediği sezonun son bölümünde Juventus'un forvetine dönecek." denildi.