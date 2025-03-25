Real Madrid’den vize çıkmadı!

İspanyol basını, Arda Güler'in temsilcilerinin başkan Florentino Perez ile sezon sonunda kiralanma ihtimali için masaya oturduğunu ancak ret yanıtı aldığını duyurdu. Süre bulamadığı için ayrılmak istediği iddia edilen oyuncuyu bırakmaya niyeti olmadığının altını çizen Perez, Ancelotti'nin de Arda'yı takımda istediğini vurguladı. Öte yandan AS gazetesi, 20 yaşındaki futbolcunun milli takım performansını şu sözlerle övdü: "Arda Güler, sinyaller gönderiyor. Milli takımına geri döndü ve bir gol atarak A Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi. Onu durdurmanın yolu faullerdi. Sert müdahaleler sonrası Montella risk almaktan kaçındı ve Arda'yı oyundan aldı."





ARDA'DAN YANIT: 6 GOL SUSTURMAYA YETMEDİ Mİ?

ARDA Güler ile Macaristan kaptanı Dominik Szoboszlai arasında yaşanan maç içindeki tartışmanın ardından Arda Güler 'sus' işareti yaparak rakibine müdahale etmişti. Liverpoollu oyuncu da boş durmadı ve dün yanıt verdi, ardından da Arda tekrar devreye girdi. Bir Macar sosyal medya hesabından paylaşılan ve milli oyuncumuzun 'sus' dediği fotoğrafa yanıt veren Szoboszlai, milli yıldızın Real Madrid'de az süre aldığına vurgu yaparak oynadığı toplam dakika olan '1088' yazdı. Sonrasında ise Arda Güler "Bu adam şaka gibi. 6 gol seni susturmaya yetmedi mi?" diyerek yanıtını verdi.