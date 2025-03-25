Son dakika haberi: Arda Güler’den beklenen açıklama geldi! Real Madrid’den ayrılacak mı?

A Milli Takım'ın Macaristan'ı 3-0 mağlup ettiği maçta 1 gol kaydeden Arda Güler, karşılaşmanın ardından geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
ARDA & SZOBOSZLAI ATIŞMASI
Arda Güler ile Macaristan kaptanı Dominik Szoboszlai arasında yaşanan maç içindeki tartışmanın ardından Arda Güler 'sus' işareti yaparak rakibine müdahale etmişti.
"BU ADAM ŞAKA GİBİ"
Bir Macar sosyal medya hesabından paylaşılan ve milli oyuncumuzun 'sus' dediği fotoğrafa yanıt veren Szoboszlai, milli yıldızın Real Madrid'de az süre aldığına vurgu yaparak oynadığı toplam dakika olan '1088' yazdı.
Sonrasında ise Arda Güler "Bu adam şaka gibi. 6 gol seni susturmaya yetmedi mi?" diyerek yanıtını verdi.
Arda Güler, A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynadığı maçın ardından Marca'ya flaş açıklamalarda bulundu.
İŞTE ARDA GÜLER'İN AÇIKLAMALARI
- "Tebrikler. Harika bir maç ve harika bir gol. Seni sahada eğlenirken gördük."
Arda Güler: "Çok teşekkür ederim. Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek ve buradan zaferle ayrılmak bizim için önemliydi. Çok mutluyuz."
SORU: "Şimdi Real Madrid'e dönüyorsun. Sezonun geri kalanı için bireysel ve takım olarak ne gibi hedefleriniz var?"
Arda Güler: "Sezon sonuna kadar üç kupa için savaşmaya hazırız ve bu heyecan verici olacak. Real Madrid her zaman her maçı ve her kupayı kazanmak için savaşır.
Kişisel olarak benim tek arzum her maçta oynamak ve takımımın şampiyonluğu kazanmasına yardım etmek."
GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA
SORU: "Real Madrid'deki durumunuz nedir? Geleceğiniz hakkında çok şey konuşuluyor. Size doğrudan bir soru soracağım. Durumunuza rağmen Real Madrid'de mutlu musunuz?"
Arda Güler: "Real Madrid bana bir plan sundu ve ben hala buna inanıyorum. Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim. Madrid'de bir ev bile aldım. Çok sıkı çalışıyorum ve Macaristan maçında gördüğünüz gibi her zaman oynamaya hazırım."
"BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
SORU: "Real Madrid taraftarı senin başarılı olduğunu görmek istiyor. Her oynadığında sana sevgi gösteriyorlar ama bir şey bilmek istiyorlar: Gelecek sezon hakkında şüphelerin var mı, gelecek sezon burada olacak mısın?"
Arda Güler: "Real Madrid taraftarlarını seviyorum ve onların desteği benim için çok önemli. Çok minnettarım.