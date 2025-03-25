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Giriş Tarihi: 25.3.2025 18:54 Son Güncelleme: 25.3.2025 18:57

Son dakika haberi: Kartal uçuşa hazırlanıyor! Beşiktaş'ta transferin yeni gözdesi...

Son dakika haberi: Bu sezonu çalkantılı geçiren Beşiktaş'ta yeni sezon için hazırlıklar başladı. Solskjaer ve scout şefi Eduard Graf ile organize şekilde kadro planlaması yapan siyah-beyazlıların gündemine yeni bir isim geldi. İşte gelecek sezon şampiyonluk yolunda, daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Kara Kartal'ın sürpriz transfer hamlesi.

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Son dakika haberi: Kartal uçuşa hazırlanıyor! Beşiktaş’ta transferin yeni gözdesi...

Sezonu hayal kırıklığı ile geçiren Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor.

Daha güçlü bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi.

ALMANLARDAN SÜRPİZ İDDİA

Alman basınından Fussball Transfers'in haberine göre; Beşiktaş, Augsburg'un orta saha oyuncusu Elvis Rexhbecaj ile ilgileniyor.

Yapılan haberde Rexhbecaj'ın Bundesliga'dan ayrılarak yurt dışında forma giymek istediği belirtildi

KARAR AŞAMASINDA.

Kosovalı futbolcunun karar aşamasında olduğu ve çeşitli seçenekleri değerlendirdiği öne sürüldü.

TALİPLERİ ÇOK

27 yaşındaki oyuncuyla Beşiktaş'ın dışında Celtic, Parma ve bazı İngiltere Championship takımlarının da ilgi duyduğu ifade edildi.

KULÜBÜ UZATMAK İSTİYOR

Buna karşın Alman ekibinin de futbolcunun 2026'da bitecek sözleşmesini uzatmanın yollarını aradığı kaydedildi.

Ancak sol ayaklı orta sahanın, kulübüyle yaptığı transfer görüşmelerinde henüz ilerleme sağlanamadı.

Rexhbecaj'ın mukavelesinin uzatılamaması halinde futbolcunun muhtemelen bu yaz satılabileceği vurgulandı.

SADECE BUNDESLIGA'DA OYNADI

Kosovalı orta saha oyuncusu, 2022 yılında 1.7 milyon Euro bonservis bedeliyle Augsburg'a transfer oldu.

Bu sezon 48 maça çıkan Elvis Rexhbecaj 4 kez fileleri havalandırırken 2 de asist yaptı.

Wolfsburg altyapısında yetiştikten sonra Köln ve Bochum'da kiralık olarak forma giydi.

Kosovalı futbolcu orta sahada 6, 8 ve 10 pozisyonlarında oynayabiliyor.

Elvis Rexhbecaj, ülkesinin milli takımı ile de 2 maçta görev aldı.

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Son dakika haberi: Kartal uçuşa hazırlanıyor! Beşiktaş'ta transferin yeni gözdesi...
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