Son dakika haberi: Kartal uçuşa hazırlanıyor! Beşiktaş’ta transferin yeni gözdesi...

Sezonu hayal kırıklığı ile geçiren Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor.
Daha güçlü bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi.
ALMANLARDAN SÜRPİZ İDDİA
Alman basınından Fussball Transfers'in haberine göre; Beşiktaş, Augsburg'un orta saha oyuncusu Elvis Rexhbecaj ile ilgileniyor.
KARAR AŞAMASINDA.
Kosovalı futbolcunun karar aşamasında olduğu ve çeşitli seçenekleri değerlendirdiği öne sürüldü.
TALİPLERİ ÇOK
27 yaşındaki oyuncuyla Beşiktaş'ın dışında Celtic, Parma ve bazı İngiltere Championship takımlarının da ilgi duyduğu ifade edildi.
KULÜBÜ UZATMAK İSTİYOR
Buna karşın Alman ekibinin de futbolcunun 2026'da bitecek sözleşmesini uzatmanın yollarını aradığı kaydedildi.
Ancak sol ayaklı orta sahanın, kulübüyle yaptığı transfer görüşmelerinde henüz ilerleme sağlanamadı.
Rexhbecaj'ın mukavelesinin uzatılamaması halinde futbolcunun muhtemelen bu yaz satılabileceği vurgulandı.
SADECE BUNDESLIGA'DA OYNADI
Kosovalı orta saha oyuncusu, 2022 yılında 1.7 milyon Euro bonservis bedeliyle Augsburg'a transfer oldu.
Bu sezon 48 maça çıkan Elvis Rexhbecaj 4 kez fileleri havalandırırken 2 de asist yaptı.
Wolfsburg altyapısında yetiştikten sonra Köln ve Bochum'da kiralık olarak forma giydi.
Kosovalı futbolcu orta sahada 6, 8 ve 10 pozisyonlarında oynayabiliyor.