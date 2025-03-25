Son dakika haberi: Macar basını tarihi hezimeti böyle yazdı: "Türkler kabusu yaşattı"

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Macaristan ile karşılaştı.
Ay-Yıldızlılar, rakibini 3-0 mağlup ederek Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmeyi başardı.
İLK KEZ A LİGİ'NDE!
Vincenzo Montella önderliğindeki A Milli Futbol Takımımız, dev takımların ye aldığı A Ligi'ne ilk kez yükseldi.
19 YIL SONRA BİR İLK
A Milli Futbol Takımı, 2006 yılından bu yana ilk kez Macaristan'ı deplasmanda mağlup etti.
Ay-yıldızlılar, Macaristan'ı deplasmanda 7 Ekim 2006 tarihinde 1-0 yendikten sonra burada oynadığı 2'si resmi, 1'i özel olmak üzere 3 maçta da mağlup olmuştu.
MONTELLA YÖNETİMİNDE 11'İNCİ GALİBİYET
A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 11'inci galibiyetini aldı.
Ay-yıldızlılar, İtalyan teknik adam yönetimindeki 21'inci maçına Macaristan karşısında çıktı.
Milliler 16'sı resmi, 5'i özel maç olmak üzere çıktığı 21 karşılaşmanın 11'ini kazanıp, 4'ünde sahadan beraberlikle ayrıldı. Türkiye 6 maçta ise rakiplerine mağlup oldu.
MACAR BASININDAN OLAY MANŞETLER
Macar basını 2 maçta da döküldüklerini itiraf etti. Takımlarını sert sözlerle eleştiren Macarlar, Türkiye'ye övgüler yağdırdı. İşte öne çıkan başlıklar:
MAGYAT NEMZET: "Türkler, Marco Rossi'nin takımını Puskas'ta eledi, Elit Lig bir hayal olarak kaldı."
MANDINER: "İyi bir başlangıç yapmamıza rağmen İstanbul'dan sonra Budapeşte'de Türklere karşı üç golle kaybettik ve Uluslar B Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz."
INDEX: "Macar mucizesi gerçekleşmedi, bir rüya yerine, milli futbol takımının 1001. maçı kâbusa dönüştü.
HVG: "Kötü bitti, Macaristan Milli Takımı, Milletler Ligi'nin elit takımına çift yenilgiyle veda etti.
Macaristan Milli Takımı, Türkiye karşısında tarihinin en ağır yenilgisini aldı."
NEMZETI SPORT: "Türklere yine kaybetik. Uluslar Ligi'nde 2.5 yıllık iç saha yenilgisizliği ve A Lig üyeliği sona erdi."
444: "Büyük bir trajedi değil ancak EURO 2028'e katılmayı biraz daha zorlaştıracak."
BLIKK: "Başarı elde edilemedi: Macar Milli Takımı kendi topraklarında da Türkiye'ye bir kez daha yenildi."