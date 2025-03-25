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Giriş Tarihi: 25.3.2025 09:51 Son Güncelleme: 25.3.2025 10:03

Son dakika haberi: Macar basını tarihi hezimeti böyle yazdı: "Türkler kabusu yaşattı"

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşı karşıya geldi. Türkiye, zorlu rakibini 2 maçta toplam 6-1'lik skorla mağlup etti. Macaristan'ı saf dışı bırakan Milliler, A Ligi'ne yükselmeyi başardı. Macar basını, Türkiye'nin tarihi galibiyetini manşetlere taşıdı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Macar basını tarihi hezimeti böyle yazdı: Türkler kabusu yaşattı

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Macaristan ile karşılaştı.

Ay-Yıldızlılar, rakibini 3-0 mağlup ederek Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmeyi başardı.

Milli takıma galibiyeti getiren golleri Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

İLK KEZ A LİGİ'NDE!

Vincenzo Montella önderliğindeki A Milli Futbol Takımımız, dev takımların ye aldığı A Ligi'ne ilk kez yükseldi.

19 YIL SONRA BİR İLK

A Milli Futbol Takımı, 2006 yılından bu yana ilk kez Macaristan'ı deplasmanda mağlup etti.

Ay-yıldızlılar, Macaristan'ı deplasmanda 7 Ekim 2006 tarihinde 1-0 yendikten sonra burada oynadığı 2'si resmi, 1'i özel olmak üzere 3 maçta da mağlup olmuştu.


MONTELLA YÖNETİMİNDE 11'İNCİ GALİBİYET
A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 11'inci galibiyetini aldı.


Ay-yıldızlılar, İtalyan teknik adam yönetimindeki 21'inci maçına Macaristan karşısında çıktı.


Milliler 16'sı resmi, 5'i özel maç olmak üzere çıktığı 21 karşılaşmanın 11'ini kazanıp, 4'ünde sahadan beraberlikle ayrıldı. Türkiye 6 maçta ise rakiplerine mağlup oldu.


MACAR BASININDAN OLAY MANŞETLER
Macar basını 2 maçta da döküldüklerini itiraf etti. Takımlarını sert sözlerle eleştiren Macarlar, Türkiye'ye övgüler yağdırdı. İşte öne çıkan başlıklar:


MAGYAT NEMZET: "Türkler, Marco Rossi'nin takımını Puskas'ta eledi, Elit Lig bir hayal olarak kaldı."


MANDINER: "İyi bir başlangıç yapmamıza rağmen İstanbul'dan sonra Budapeşte'de Türklere karşı üç golle kaybettik ve Uluslar B Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz."


INDEX: "Macar mucizesi gerçekleşmedi, bir rüya yerine, milli futbol takımının 1001. maçı kâbusa dönüştü.


HVG: "Kötü bitti, Macaristan Milli Takımı, Milletler Ligi'nin elit takımına çift yenilgiyle veda etti.


Macaristan Milli Takımı, Türkiye karşısında tarihinin en ağır yenilgisini aldı."


NEMZETI SPORT: "Türklere yine kaybetik. Uluslar Ligi'nde 2.5 yıllık iç saha yenilgisizliği ve A Lig üyeliği sona erdi."


444: "Büyük bir trajedi değil ancak EURO 2028'e katılmayı biraz daha zorlaştıracak."


BLIKK: "Başarı elde edilemedi: Macar Milli Takımı kendi topraklarında da Türkiye'ye bir kez daha yenildi."

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Son dakika haberi: Macar basını tarihi hezimeti böyle yazdı: "Türkler kabusu yaşattı"
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