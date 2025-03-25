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Giriş Tarihi: 25.3.2025 12:11 Son Güncelleme: 25.3.2025 12:12

Son dakika haberi: Torreira'nın yerine yeni yıldız! Cimbom, sezon sonunda iki oyuncudan birini alacak...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, 29. haftada Beşiktaş'a konuk olacak. Aslan, ezeli rakibini mağlup ederek namağlup serisini sürdürmek istiyor. Kritik karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı takımda dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Aslan'da Lucas Torreira'nın ayrılık ihtimaline karşın A ve B planını belirledi. İşte hedefteki isimler...

Son dakika haberi: Torreira’nın yerine yeni yıldız! Cimbom, sezon sonunda iki oyuncudan birini alacak...

Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'da dikkat çeken bir transfer gelişmesi ortaya çıktı.

SIRADAKİ RAKİP BEŞİKTAŞ

Cimbom, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takım, ezeli rakibi karşısında galip gelerek hem zirve yolunda hata yapmamak hem de namağlup serisini sürdürmek istiyor.

KUPADA FENERBAHÇE'NİN KONUĞU

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Okan Buruk'un öğrencileri hazırlıklarını sürdürüyor.

Tüm bu gelişmelerin ardından Galatasaray'da dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

TORREIRA'YI İSTİYORLAR

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'yı başta Boca Juniors olmak üzere, Avrupa'dan bazı takımlar radarına almıştı.

Uruguaylı yıldız için gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan Cimbom, yıldız futbolcudan en az 15 milyon euro bekliyor.

Torreira ile yolların ayrılması halinde Galatasaray yönetimi, alternatif isimleri şimdiden belirledi.

CASEMIRO GÜNDEMDE

Fotomaç'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, Manchester United forması giyen Casemiro'yu gündemine aldı.

Haberde Brezilyalı oyuncu ile Güney Amerika'dan birçok takımın ilgilendiği ancak oyuncunun Avrupa'da kalmak istediği belirtildi.

Galatasaray yönetimi, sezon sonunda İngiliz ekibinden ayrılmayı düşünen 33 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temas kurdu.

YEŞİL IŞIK YAKTI

MANU ile 1 yıl sözleşmesi bulunan başarılı oyuncu Aslan'a yeşil ışık yaktı.

Galatasaray, şartların oluşması halinde lig biter bitmez oyuncu için resmi teklifini yapacak.

Real Madrid'de beş kez Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldıran Casemiro, 2022'de 70 milyon euro'ya Manchester United'a transfer olmuştu.

XHAKA DA GÜNDEME GELDİ

Cimbom ön libero bölgesi için Casemiro dışında Leverkusen'de forma giyen Granit Xhaka'yı da ciddi şekilde düşünüyor.

32 yaşındaki Arnavut asıllı İsviçreli yıldızı özellikle Okan Buruk'un da çok istediği biliniyor.

Bu sezon MANU'da 32 maça çıkan Casemiro, 3 gol kaydetti. Yıldız isim 1955 dakika sahada kaldı.

41 yaşındaki Granit Xhaka ise 41 maça çıktı ve 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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Son dakika haberi: Torreira'nın yerine yeni yıldız! Cimbom, sezon sonunda iki oyuncudan birini alacak...
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