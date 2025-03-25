Son dakika haberi: Torreira’nın yerine yeni yıldız! Cimbom, sezon sonunda iki oyuncudan birini alacak...

Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'da dikkat çeken bir transfer gelişmesi ortaya çıktı.
SIRADAKİ RAKİP BEŞİKTAŞ
Cimbom, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
KUPADA FENERBAHÇE'NİN KONUĞU
Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Okan Buruk'un öğrencileri hazırlıklarını sürdürüyor.
Tüm bu gelişmelerin ardından Galatasaray'da dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.
TORREIRA'YI İSTİYORLAR
Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'yı başta Boca Juniors olmak üzere, Avrupa'dan bazı takımlar radarına almıştı.
Uruguaylı yıldız için gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan Cimbom, yıldız futbolcudan en az 15 milyon euro bekliyor.
Torreira ile yolların ayrılması halinde Galatasaray yönetimi, alternatif isimleri şimdiden belirledi.
CASEMIRO GÜNDEMDE
Fotomaç'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, Manchester United forması giyen Casemiro'yu gündemine aldı.
Haberde Brezilyalı oyuncu ile Güney Amerika'dan birçok takımın ilgilendiği ancak oyuncunun Avrupa'da kalmak istediği belirtildi.
Galatasaray yönetimi, sezon sonunda İngiliz ekibinden ayrılmayı düşünen 33 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temas kurdu.
YEŞİL IŞIK YAKTI
MANU ile 1 yıl sözleşmesi bulunan başarılı oyuncu Aslan'a yeşil ışık yaktı.
Galatasaray, şartların oluşması halinde lig biter bitmez oyuncu için resmi teklifini yapacak.
Real Madrid'de beş kez Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldıran Casemiro, 2022'de 70 milyon euro'ya Manchester United'a transfer olmuştu.
XHAKA DA GÜNDEME GELDİ
Cimbom ön libero bölgesi için Casemiro dışında Leverkusen'de forma giyen Granit Xhaka'yı da ciddi şekilde düşünüyor.