Trabzonspor’da sakatlar can sıkıyor!

Milli ara sonrası Süper Lig'e Göztepe maçıyla dönecek olan Trabzonspor'da yaşanan sakatlıklar teknik heyeti zora soktu. Stefan Savic ve Hüseyin Türkmen'e son olarak milli takımında sakatlanan Arseniy Batagov'un da eklenmesiyle sıkıntı büyüdü. Savic, tedavi sürecini tamamlamış olmasına rağmen henüz antrenmanlara başlamadı.