Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Belarus’a 3-2 yenildi!

Teknik direktör Gökhan Gönül yönetimindeki ay-yıldızlılar, Pendik Stadı'ndaki maça Emre Bilgin, Furkan Demir, Ali Şahin Yılmaz, Emir Ortakaya, Berkay Yılmaz, Eyüp Aydın, İsak Vural, Ege Bilsel, Semih Kılıçsoy, Emirhan Demircan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu 11 ile başladı.

Maçın 30. dakikasında Ruslan Mialkouski'nin attığı golle 1-0 geriye düşen Ümit Milli Takım, Semih Kılıçsoy ile 43. dakikada beraberliği yakaladı. ve ilk 45 dakika 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına 4 değişiklikle başlayan millilerde oyuna Yasin Özcan, Poyraz Efe Yıldırım, Yiğit Efe Demir ve İzzet Çelik dahil oldu. Milli takımda Burak İnce, Ali Turap Bülbül, Baran Moğultay, Yunus Emre Konak ve Emir Bars da maçta süre aldı. Maça ilk 11 başlayan futbolculardan sadece Emre Bilgin, Semih Kılıçsoy ile Mustafa Erhan Hekimoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

İzzet Çelik, son anlarda sağ dizinden sakatlanarak maça devam edemedi. Dizine buz uygulanan Adana Demirsporlu futbolcu, sağlık ekibinin yardımıyla soyunma odasına gidebildi.

Müsabakanın ikinci yarısına iyi başlayan milli takım karşısında yüksek performans sergileyen kaleci Ivan Shymakovich takımı adına beraberliği korumayı başardı.

Belarus, 73. dakikada Kirill Tsepenkov'un golüyle 2-1 üstünlük sağladı. Ay-yıldızlı takım, rakibine 1 dakika sonra Burak İnce'nin şık golüyle karşılık vererek skora bir kez daha denge getirdi: 2-2.

Konuk takım, 87. dakikada Tsepenkov'un bulduğu golle bir kez daha önce geçti.

Kalan dakikalarda Ümit Milli Takım'ın gol arayışları sonuçsuz kaldı ve maç Belarus'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer müsabakayı tribünden takip etti.

Galatasaraylı futbolcu Yusuf Demir de Ümit Milli Takım'da forma giyen kardeşi Furkan Demir'i izlemek için Pendik Stadı'na geldi.