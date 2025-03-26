A Milli Kadın Futbol Takımı’nın kadrosu açıklandı!

A Milli Kadın Futbol Takımının aday kadrosu teknik Direktör Necla Güngör Kıragası tarafından açıklandı.
Açıklanan kadro şu şekilde:
Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Ezgi Çağlar (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı), Gamze Nur Yaman (Galatasaray A.Ş.)
Defans: Sejde Aylin Abrahamsson (Club Brugge), Didem Karagenç (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı), Gülbin Hız (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Yaşam Göksu (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Kezban Tağ (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı), Eda Karataş (Galatasaray A.Ş.), İlayda Civelek (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı), Ece Tekmen (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı), Ümran Özev (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı)
Orta Saha: Ebru Topçu (Galatasaray A.Ş.), Meryem Cennet Çal (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Elif Keskin (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı), Arzu Karabulut (Galatasaray A.Ş.), Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı)
Forvet: Melike Öztürk (Fatih Vatan Spor), Kader Hançar (Beylerbeyi Spor Kulübü), Melike Pekel (SKN St. Pölten), Birgül Sadıkoğlu (Sporting Club de Huelva)
KAMP PROGRAMI
Kadın A Milli Takımı'nın kamp programı belli oldu.
29 Mart 2025 Cumartesi günü İstanbul'da toplanacak olan Kadın A Milli Takımı, aynı gün akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ilk antrenmanını yapacak. Milliler, Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ikinci antrenmanını gerçekleştirecek.
Kafile 31 Mart Pazartesi, 1 Nisan Salı ve 2 Nisan Çarşamba gününü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda tek antrenmanla geçirecek ardından saat 18.00'de Ljubljana'ya gidecek.
ÜNİVERSİTEDE PANELE KATILACAKLAR
3 Nisan 2025 Perşembe günü resmi antrenmanını gerçekleştirecek olan Kadın A Milli Takımı, 4 Nisan 2025 tarihinde TSİ 17.30'da Slovenya ile karşı karşıya gelecek.
Ay-Yıldızlılar ertesi sabah İstanbul üzerinden Sivas'a gidecek. Teknik heyet ve belirlenen oyuncular, 6 Nisan 2025 tarihinde saat 13.00'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde "Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Sunduğu Fırsatlar" konulu panele katılacak. Takım akşam saat 17.00'de günü tek antrenmanla noktalayacak.
7 Nisan'da teknik direktör Necla Güngör Kıragası ve bir milli oyuncu, saat 17.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, basın toplantısının ardından saat 18.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda resmi antrenmanını gerçekleştirip maç saatini beklemeye başlayacak.
Kadın A Milli Takımı, 8 Nisan 2025 Salı günü saat 19.00'da TRT Spor'un canlı yayınlayacağı karşılaşmada Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Slovenya'yı ağırlayacak ve ertesi gün kampını tamamlayacak.