Beşiktaş - Galatasaray derbilerinde dikkat çeken detay! Son 10 maçta...

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbinde sarı-kırmızılıların 6'ya 4 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 karşılaşmada ise sarı-kırmızılıların galibiyetlerde üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu 9'u Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa mücadelesinden Aslan 6 kez sahadan galip ayrılırken, Kartal ise 4 kez rakibini mağlup etti. Geride kalan 10 maçta siyah-beyazlılar 17 gol atarken, sarı-kırmızılılar 14 golle karşılık verdi.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:



17.01.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)

08.05.2021 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1 (Lig)

25.10.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)

14.03.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

05.11.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

30.04.2023 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (Lig)

21.10.2023 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

03.03.2024 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 (Lig)

03.08.2024 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5 (Süper Kupa)

28.10.2024 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)