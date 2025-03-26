Brezilya, Arjantin karşısında hezimet yaşadı! Raphinha ile Paredes arasında olay çıktı...

CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri'nin 14. maçında Arjantin ile Brezilya karşı karşıya geldi. Ev sahibi Arjantin, mücadeleyi tam 4-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Tangoculara galibiyeti getiren golleri; 4. dakikada Julian Alvarez, 12. dakikada Enzo Fernandez, 37. dakikada Mac Allister ve 71. dakikada Giuliano Simeone kaydetti. Sambacıların tek golü ise 26. dakikada Cunha'dan geldi.

Son dünya şampiyonu Arjantin'de Lionel Messi, yaşadığı sakatlık sebebiyle milli takım kadrosunda yer almadı. Brezilya tarihinde ilk kez Dünya Kupası Elemeleri'nde bir maçta 4 gol yerken, Arjantin ise 1959'dan sonra ilk kez Brezilya'ya 4 gol attı.

Bu galibiyetin ardından Arjantin; Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

ORTALIK KARIŞTI

Diğer yandan mücadelede yaşanan olaylar geceye damga vurdu. Mac Allister'ın skoru 3-1'e getiren golün ardından ortalık karışırken, Paredes'in Raphinha'ya yaptığı faulün ardından iki takım oyuncuları arasında gerilim yaşandı.

RAPHINHA - PAREDES KAVGASI

Faulün ardından ayağa kalkan Raphinha, Paredes'i iterken, tartışmalar daha da alevlendi. Raphinha'nın maç öncesi Arjantin'e dair söylediği ifadeler de bu olayların yaşanmasında etkili oldu.

Devre arasında takım arkadaşları, Raphinha'yı hızlıca soyunma odasına soktu.