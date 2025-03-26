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Giriş Tarihi: 26.3.2025 20:40 Son Güncelleme: 26.3.2025 20:43

Edin Dzeko, maskesiyle antrenmanda!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü Sipay Bodrum FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Milli takımda aldığı darbe sonrası burnunda kırık tespit edilen Edin Dzeko, yeni maskesiyle idmana katıldı.

AA
Edin Dzeko, maskesiyle antrenmanda!

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, salonda yapılan egzersizlerle başladı.

Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla devam eden antrenman, dar alanda pas çalışmalarının ardından çift kale maçlarla sona erdi. Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını yarınki idmanla tamamlayarak Muğla'ya hareket edecek.

DZEKO YENİ MASKESİYLE İDMANA KATILDI

Milli takımda aldığı darbe sonrası burnunda kırık tespit edilen Edin Dzeko, yeni maskesiyle idmana katıldı.

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Edin Dzeko, maskesiyle antrenmanda!
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